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В Петрозаводске меняют схему движения на перекрестке Хейкконена и Учительской

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске с 3 августа меняют схему движения на пересечении улиц Хейкконена и Учительской в микрорайоне Древлянка.

Петрозаводск
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Петрозаводск

Теперь улица Хейкконена станет главной дорогой, а водителям, выезжающим на перекресток с улицы Учительской, придется уступать дорогу. Изменение приоритета движения напрямую влияет на безопасность проезда в этом районе, где ежедневно передвигаются сотни автомобилистов и жителей окрестных домов.

Администрация города просит водителей следить за новыми дорожными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.

В этом материале:

Изменение приоритета движения

Улица Новый статус
Хейкконена Главная дорога
Учительская Второстепенная дорога

Для водителей, привыкших к прежней схеме проезда, смена приоритета может стать неожиданностью в первые дни работы новых знаков. Особенно это касается жителей Древлянки и тех, кто использует данные улицы для выезда из микрорайона.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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