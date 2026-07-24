В Петрозаводске меняют схему движения на перекрестке Хейкконена и Учительской

В Петрозаводске с 3 августа меняют схему движения на пересечении улиц Хейкконена и Учительской в микрорайоне Древлянка.
Теперь улица Хейкконена станет главной дорогой, а водителям, выезжающим на перекресток с улицы Учительской, придется уступать дорогу. Изменение приоритета движения напрямую влияет на безопасность проезда в этом районе, где ежедневно передвигаются сотни автомобилистов и жителей окрестных домов.
Администрация города просит водителей следить за новыми дорожными знаками и строго соблюдать правила дорожного движения.
|Улица
|Новый статус
|Хейкконена
|Главная дорога
|Учительская
|Второстепенная дорога
Для водителей, привыкших к прежней схеме проезда, смена приоритета может стать неожиданностью в первые дни работы новых знаков. Особенно это касается жителей Древлянки и тех, кто использует данные улицы для выезда из микрорайона.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.