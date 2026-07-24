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В Якутии инвестиции в экологию в ближайшие два года превысят 38 млрд рублей

Россия » Дальний Восток » Якутск

Восьмидесяти предприятиям Якутии удалось внедрить комплексные программы по защите природы. В ближайшие два года компании потратят на экологию почти 39 млрд рублей, сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Якутия
Фото: commons.wikimedia.org by Демидова Оксана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Якутия

Суммы распределены так: в 2025 году финансирование превысит 20 млрд рублей, а в 2026-м составит 18,4 млрд рублей. Планируют к 2030 году довести число таких программ до ста. Эта цель зафиксирована в указе главы республики Айсена Николаева "Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)" и перекликается с задачами национального проекта по экологии.

Период Сумма инвестиций в экологию
2025 год > 20 млрд рублей
2026 год 18,4 млрд рублей

Программы нацелены на разные участки: от сокращения выбросов в воздух и сбросов в воду до восстановления лесов и защиты животных. Также компании должны пересмотреть подход к отходам и использованию земли.

"Минэкологии республики ведет системную работу с предприятиями-природопользователями по разработке и реализации среднесрочных комплексных программ по охране окружающей среды", — сообщила руководитель департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Минэкологии Якутии Вера Степанова.

Кто и что делает

В процесс включены основные промышленные гиганты региона. АО ХК "Якутуголь" до 2026 года обновляет систему обращения с отходами и защищает водные ресурсы. Чтобы пыль не летела в населенные пункты, "Якутуголь" и "Эльгауголь" установили пылеуловители.

Очисткой сточных вод занимаются компании "Колмар", "Сургутнефтегаз" и АЛРОСА — они используют современные очистные сооружения. Для тех, кто только начинает разработку своих планов, министерство подготовило методические рекомендации.

"Мы, профессиональные и общественные экологи, были очень рады, что одним из первых глава республики Айсен Николаев издал указ об экологическом благополучии. Сейчас мы уже видим подвижки в решении многих проблем", — отметил доктор биологических наук Михаил Черосов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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