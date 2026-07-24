Средняя зарплата электрогазосварщиков в Омске достигла 111 306 рублей в месяц

В Омске электрогазосварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди студентов. Работодатели готовы платить таким кадрам в среднем 111 306 рублей в месяц.
Сумма заметно превышает предложения по другим популярным направлениям подготовки. Высокий спрос на сварщиков вызван дефицитом кадров и потребностью строительного и машиностроительного секторов в качественных соединениях металлов.
|Профессия
|Средняя зарплата (руб.)
|Электрогазосварщик
|111 306
|Программист
|98 500
|Механик-ремонтник
|92 100
|Финансовый аналитик
|89 700
|Дизайнер
|85 300
Помимо зарплат, специальность привлекает доступностью обучения. Программы в местных колледжах и техникумах позволяют быстро освоить ремесло и выйти на рынок труда без больших финансовых затрат.
"Рост зарплат в сфере сварочных работ связан с высокой квалификацией специалистов, а также с нехваткой кадров в данной области", — отметили эксперты.
Для жителей региона это означает смещение приоритетов: рабочие специальности в промышленности сейчас приносят больше дохода, чем многие офисные профессии.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.