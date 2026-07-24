Средняя зарплата электрогазосварщиков в Омске достигла 111 306 рублей в месяц

В Омске электрогазосварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди студентов. Работодатели готовы платить таким кадрам в среднем 111 306 рублей в месяц.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сварщик за работой

Сумма заметно превышает предложения по другим популярным направлениям подготовки. Высокий спрос на сварщиков вызван дефицитом кадров и потребностью строительного и машиностроительного секторов в качественных соединениях металлов.

Профессия Средняя зарплата (руб.) Электрогазосварщик 111 306 Программист 98 500 Механик-ремонтник 92 100 Финансовый аналитик 89 700 Дизайнер 85 300

Помимо зарплат, специальность привлекает доступностью обучения. Программы в местных колледжах и техникумах позволяют быстро освоить ремесло и выйти на рынок труда без больших финансовых затрат.

"Рост зарплат в сфере сварочных работ связан с высокой квалификацией специалистов, а также с нехваткой кадров в данной области", — отметили эксперты.

Для жителей региона это означает смещение приоритетов: рабочие специальности в промышленности сейчас приносят больше дохода, чем многие офисные профессии.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов