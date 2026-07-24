Жара до 40 градусов и локальные ливни придут в Саратовскую область

В Саратовской области в ближайшие выходные и понедельник ожидаются грозы с кратковременными дождями. Синоптики предупреждают о локальных ливнях, которые пройдут преимущественно в правобережных районах и вдоль Волги.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Жаркий день в московском парке

Причиной погодных колебаний стала ложбина от циклона. По словам заместителя начальника территориального гидрометеоцентра Дмитрия Мытарёва, регион продолжит находиться под влиянием этого атмосферного явления.

Ветер и температурный режим

Ветер сменит направление с южного на северо-восточный. Средняя скорость составит 4-9 м/с, однако в дневные и вечерние часы возможны шквалы. В пятницу и субботу порывы достигнут 11-16 м/с, а в воскресенье и понедельник усилятся до 15-20 м/с.

Температурный фон распределился неравномерно: в правобережных районах показатели соответствуют климатической норме, тогда как на левом берегу воздух прогрелся на 2-5 градусов выше обычного. В восточных частях области установится сильная жара.

День / Период Температура по области В Саратове Суббота (день) +35…+40° (на западе +26…+31°) около +33° Воскресенье (день) +35…+40° (правобережье до +30°) +32…+34° Понедельник (день) +28…+33° (левобережье до +38°) +26…+28°

Риски пожаров и состояние реки

Жара в сочетании с неравномерными осадками привела к росту пожарной опасности. В большинстве районов региона уровень риска достигнет 4-го и 5-го классов (высокая и чрезвычайная опасность).

"Неодинаково по области распространяется пожарная опасность: в правобережных районах наблюдаются 2-й и 3-й классы, в левобережных — высокая и чрезвычайная пожарная опасность, 4-й и 5-й классы соответственно", — пояснил Дмитрий Мытарёв.

Температура воды в Волге в районе Саратова сейчас составляет +23,6°.