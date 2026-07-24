Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тамбов превращают в главный центр поставок из Ирана: какие продукты первыми попадут на российские прилавки
Студенты на грани срыва: от городского стресса помогло совершенно невероятное лекарство
Сказка о теплом доме: строим грамотную изоляцию своими руками без помощи дорогих бригад
Замена приевшемуся варенью: божественная кисло-сладкая пастила из ягод смородины
Солнце нанесло новый удар по Земле: магнитная буря G1 оказалась не такой безобидной, как кажется
В Якутии инвестиции в экологию в ближайшие два года превысят 38 млрд рублей
В Петрозаводске меняют схему движения на перекрестке Хейкконена и Учительской
Болезнь Ньюкасла: как вирусное заболевание птиц передается человеку
Средняя зарплата электрогазосварщиков в Омске достигла 111 306 рублей в месяц

Восстановление дороги в Оренбургской области укрепит экономические связи с соседями

Россия » Поволжье » Оренбург

На западе Оренбургской области восстанавливают дорогу, соединяющую регион с Казахстаном. Строители вышли на участок между Беляевкой и Светлым — один из самых загруженных маршрутов для грузового транспорта.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Рабочие полностью меняют дорожное покрытие, обновляют дренажную систему и реконструируют мосты. Кроме того, на этом отрезке установят новые знаки и заменят освещение. Завершить все работы планируют в течение нескольких месяцев.

"Эта трасса обеспечивает транспортную доступность региона и развивает экономические связи с соседями. Обновление дороги повысит безопасность движения и снизит затраты на её содержание", — пояснил руководитель департамента транспорта Оренбургской области.

Значение для логистики

Объект имеет стратегическое значение для Поволжья, так как через него проходят основные потоки товаров между Россией и Казахстаном. Состояние покрытия напрямую влияет на скорость доставки грузов и износ автотранспорта предпринимателей.

Текущий этап — часть более масштабного обновления дорожной сети области. Ранее в этом году дорожники сдали несколько других участков этой же магистрали, а в ближайшее время приступят к ремонту на остальных приоритетных направлениях.

Объект ремонта Виды работ
Участок Беляевка — Светлый Замена полотна, устройство дренажа, ремонт мостов, установка освещения и сигнализации
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Ученые смогли определить пол людей каменного века по ДНК со стен пещер
Рыбопромышленники в Западно-Беринговоморской зоне выловили свыше 267 тонн лососевых
Вернули надежду на продолжение рода: семьи участников СВО получили право на дорогостоящую помощь
Массовые сбои в работе светофоров создают риски на дорогах Нижнего Новгорода
Спрос на ивановское постельное белье обеспечил рост выпуска изделий на 8,6%
Выплаты за аренду жилья в Севастополе: кто из молодых семей может претендовать
Отстрел диких кабанов в Орловской области поможет предотвратить вспышку АЧС
Заселение в отель по QR-коду: как работает новая система в Самарской области
В Уфе создадут автодром для обучения водителей электросамокатов
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.