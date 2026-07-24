Восстановление дороги в Оренбургской области укрепит экономические связи с соседями

На западе Оренбургской области восстанавливают дорогу, соединяющую регион с Казахстаном. Строители вышли на участок между Беляевкой и Светлым — один из самых загруженных маршрутов для грузового транспорта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Рабочие полностью меняют дорожное покрытие, обновляют дренажную систему и реконструируют мосты. Кроме того, на этом отрезке установят новые знаки и заменят освещение. Завершить все работы планируют в течение нескольких месяцев.

"Эта трасса обеспечивает транспортную доступность региона и развивает экономические связи с соседями. Обновление дороги повысит безопасность движения и снизит затраты на её содержание", — пояснил руководитель департамента транспорта Оренбургской области.

Значение для логистики

Объект имеет стратегическое значение для Поволжья, так как через него проходят основные потоки товаров между Россией и Казахстаном. Состояние покрытия напрямую влияет на скорость доставки грузов и износ автотранспорта предпринимателей.

Текущий этап — часть более масштабного обновления дорожной сети области. Ранее в этом году дорожники сдали несколько других участков этой же магистрали, а в ближайшее время приступят к ремонту на остальных приоритетных направлениях.

Объект ремонта Виды работ Участок Беляевка — Светлый Замена полотна, устройство дренажа, ремонт мостов, установка освещения и сигнализации

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов