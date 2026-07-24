Токсичные выбросы в Уфе: какие вещества поражают печень и нервную систему

В Уфе зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха изопропилбензолом и другими токсичными веществами. Данные Башгидрометцентра за 22 июля 2026 года указывают на серию превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в разных районах города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мегаполис в смоге

Наибольший скачок вредных примесей произошел вечером на станции по улице Гафури, 101. В 19:00 содержание изопропилбензола превысило норму в 3,3 раза, а концентрация ксилолов достигла 1,1 ПДК.

Днем аналогичные проблемы возникли на посту по улице Ульяновых, 57. В 13:00 содержание этилбензола составило 2,9 ПДК, изопропилбензола — 1,1 ПДК. К вечеру уровень этилбензола снизился до 1,6 ПДК, но остался выше допустимого порога.

Вещество Максимальный уровень (ПДК) Воздействие на организм Изопропилбензол 3,3 Поражает печень, угнетает ЦНС (сонливость, головные боли), возможный канцероген Этилбензол 2,9 Токсичен для печени и почек, при вдыхании поражает нервную систему Ксилолы 1,1 Раздражает глаза и дыхательные пути, влияет на кроветворную систему и печень

Появление таких соединений в воздухе создает риски для здоровья жителей. Ксилолы провоцируют головокружение и потерю координации, а длительное воздействие этилбензола и изопропилбензола ведет к системным поражениям внутренних органов.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов