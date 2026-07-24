Токсичные выбросы в Уфе: какие вещества поражают печень и нервную систему

В Уфе зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха изопропилбензолом и другими токсичными веществами. Данные Башгидрометцентра за 22 июля 2026 года указывают на серию превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) в разных районах города.
Наибольший скачок вредных примесей произошел вечером на станции по улице Гафури, 101. В 19:00 содержание изопропилбензола превысило норму в 3,3 раза, а концентрация ксилолов достигла 1,1 ПДК.
Днем аналогичные проблемы возникли на посту по улице Ульяновых, 57. В 13:00 содержание этилбензола составило 2,9 ПДК, изопропилбензола — 1,1 ПДК. К вечеру уровень этилбензола снизился до 1,6 ПДК, но остался выше допустимого порога.
|Вещество
|Максимальный уровень (ПДК)
|Воздействие на организм
|Изопропилбензол
|3,3
|Поражает печень, угнетает ЦНС (сонливость, головные боли), возможный канцероген
|Этилбензол
|2,9
|Токсичен для печени и почек, при вдыхании поражает нервную систему
|Ксилолы
|1,1
|Раздражает глаза и дыхательные пути, влияет на кроветворную систему и печень
Появление таких соединений в воздухе создает риски для здоровья жителей. Ксилолы провоцируют головокружение и потерю координации, а длительное воздействие этилбензола и изопропилбензола ведет к системным поражениям внутренних органов.
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