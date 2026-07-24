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Скрытый компонент привычных сладостей: сертификация подтвердила уникальный статус местного сырья

Россия » Поволжье » Казань

Бутилкаучук производства нижнекамского завода СИБУРа победил в XXIII республиканском конкурсе "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан". Теперь продукт выйдет на федеральный уровень — он получил право участвовать в программе "100 лучших товаров России".

Жевачка
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жевачка

В этом году за победу боролись 358 наименований продукции от 215 предприятий региона. Комиссии из профильных министерств и ведомств проверяли не только сам товар, но и внутренние процессы: организацию труда, экологическую политику, энергосбережение и безопасность на рабочих местах.

Параметр Данные конкурса
Количество участников (предприятий) 215
Количество представленных товаров 358

Нижнекамский завод СИБУРа — единственный в стране производитель пищевого бутилкаучука. Конкурс отметили марку, которая служит основой для изготовления жевательной резинки.

Продукт прошел сертификацию "Халяль". Это подтверждает, что в составе нет этилового спирта, запрещенных веществ и компонентов животного происхождения.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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