Скрытый компонент привычных сладостей: сертификация подтвердила уникальный статус местного сырья

Бутилкаучук производства нижнекамского завода СИБУРа победил в XXIII республиканском конкурсе "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан". Теперь продукт выйдет на федеральный уровень — он получил право участвовать в программе "100 лучших товаров России".

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жевачка

В этом году за победу боролись 358 наименований продукции от 215 предприятий региона. Комиссии из профильных министерств и ведомств проверяли не только сам товар, но и внутренние процессы: организацию труда, экологическую политику, энергосбережение и безопасность на рабочих местах.

Параметр Данные конкурса Количество участников (предприятий) 215 Количество представленных товаров 358

Нижнекамский завод СИБУРа — единственный в стране производитель пищевого бутилкаучука. Конкурс отметили марку, которая служит основой для изготовления жевательной резинки.

Продукт прошел сертификацию "Халяль". Это подтверждает, что в составе нет этилового спирта, запрещенных веществ и компонентов животного происхождения.