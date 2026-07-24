Скрытый компонент привычных сладостей: сертификация подтвердила уникальный статус местного сырья

Бутилкаучук производства нижнекамского завода СИБУРа победил в XXIII республиканском конкурсе "Лучшие товары и услуги Республики Татарстан". Теперь продукт выйдет на федеральный уровень — он получил право участвовать в программе "100 лучших товаров России".
В этом году за победу боролись 358 наименований продукции от 215 предприятий региона. Комиссии из профильных министерств и ведомств проверяли не только сам товар, но и внутренние процессы: организацию труда, экологическую политику, энергосбережение и безопасность на рабочих местах.
|Параметр
|Данные конкурса
|Количество участников (предприятий)
|215
|Количество представленных товаров
|358
Нижнекамский завод СИБУРа — единственный в стране производитель пищевого бутилкаучука. Конкурс отметили марку, которая служит основой для изготовления жевательной резинки.
Продукт прошел сертификацию "Халяль". Это подтверждает, что в составе нет этилового спирта, запрещенных веществ и компонентов животного происхождения.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.