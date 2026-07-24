В Омске перекладывают асфальт на улице Лукашевича с использованием износостойкого покрытия

В Омске начали перекладывать асфальт на улице Лукашевича. Рабочие вышли на участок от моста имени 60 лет ВЛКСМ до улицы Дианова.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, Мемориал «Слава Героям», бульвар Победы

Подрядчик ООО "СибДор" уже сфрезеровал часть проезжей части, сняв изношенный верхний слой. Сейчас специалисты готовят основание дороги к укладке нового покрытия: выравнивающий слой готов на 70%, а общая готовность объекта достигла 60%. Финальным этапом станет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, который устойчив к износу.

Параметр Данные Стоимость контракта 288 млн рублей Срок завершения работ до 1 сентября 2026 года Текущая готовность объекта 60%

Помимо дорожного полотна, рабочие заменяют гранитные бордюры и мостят тротуары. Проект предусматривает обустройство технического тротуара, установку новых остановочных павильонов и дорожных знаков, а также нанесение пластиковой разметки. Общая сумма контракта в 288 млн рублей охватывает и ремонт улицы Лукашевича, и развязку у Ленинградского моста.

Сроки запуска движения

Ремонт участка до улицы Дианова должны закончить к 1 сентября. Это позволит запустить движение по всем полосам моста у Телецентра в соответствии с графиком.

В городской администрации пояснили, что основное движение по мосту планируют открыть с опережением графика — в сентябре 2026 года. Полностью завершат ремонт мостового сооружения к октябрю, после чего на маршрут вернутся троллейбусы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова