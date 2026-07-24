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Цены на бензин в Камчатском крае достигли максимума по Дальнему Востоку

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатский край стал регионом с самым дорогим бензином на всем Дальнем Востоке. По данным Росстата, к 20 июля средняя стоимость литра топлива здесь достигла 97,85 рубля. За один месяц цена подскочила почти на 14 рублей.

Заправка бензином
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Разрыв между ценами на полуострове и средним показателем по ДФО (81,09 рубля) составил 16,76 рубля. Для сравнения: в Бурятии литр бензина обходится водителям дешевле всего в округе — в 69,64 рубля.

Вид топлива / Марка Камчатка (руб.) Другие регионы ДФО (руб.)
Дизельное топливо 110,24 Хабаровский край — 89,49 / Сахалин — 102,10
АИ-92 95,88 Магаданская область — 86,47 / Бурятия — 67,28
АИ-95 98,25 Магаданская область — 88,35 / Бурятия — 70,50
АИ-98 и выше 117,74 Приморье — 96,27 / Хабаровский край — 88,06

Магаданская область занимает второе место по дороговизне топлива в федеральном округе, но даже там цены на АИ-95 почти на 10 рублей ниже камчатских.

В масштабах всей страны абсолютным лидером по стоимости литра остается Крым. Там средняя цена доходит до 222 рублей, а премиальный бензин (АИ-98+) стоит 341 рубль.

"Средняя стоимость литра автомобильного топлива на полуострове месяц назад составляла 83 рубля 94 копейки", — сообщает ИА "Кам 24".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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