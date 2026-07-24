Цены на бензин в Камчатском крае достигли максимума по Дальнему Востоку

Камчатский край стал регионом с самым дорогим бензином на всем Дальнем Востоке. По данным Росстата, к 20 июля средняя стоимость литра топлива здесь достигла 97,85 рубля. За один месяц цена подскочила почти на 14 рублей.
Разрыв между ценами на полуострове и средним показателем по ДФО (81,09 рубля) составил 16,76 рубля. Для сравнения: в Бурятии литр бензина обходится водителям дешевле всего в округе — в 69,64 рубля.
|Вид топлива / Марка
|Камчатка (руб.)
|Другие регионы ДФО (руб.)
|Дизельное топливо
|110,24
|Хабаровский край — 89,49 / Сахалин — 102,10
|АИ-92
|95,88
|Магаданская область — 86,47 / Бурятия — 67,28
|АИ-95
|98,25
|Магаданская область — 88,35 / Бурятия — 70,50
|АИ-98 и выше
|117,74
|Приморье — 96,27 / Хабаровский край — 88,06
Магаданская область занимает второе место по дороговизне топлива в федеральном округе, но даже там цены на АИ-95 почти на 10 рублей ниже камчатских.
В масштабах всей страны абсолютным лидером по стоимости литра остается Крым. Там средняя цена доходит до 222 рублей, а премиальный бензин (АИ-98+) стоит 341 рубль.
"Средняя стоимость литра автомобильного топлива на полуострове месяц назад составляла 83 рубля 94 копейки", — сообщает ИА "Кам 24".
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