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Рост турпотока из КНР сталкивается с проблемами безналичных расчетов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Продление безвизового режима с Китаем может увеличить число гостей в Петербурге, но не решает базовых бытовых проблем туристов. Аналитики ожидают рост турпотока из КНР в город на 5-10% к концу 2026 года.

Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург

Динамика и структура турпотока

Портрет китайского туриста в Петербурге изменился. На смену огромным группам по 30 человек пришли малые компании из восьми-девяти человек и индивидуальные путешественники. Гости стали проводить в городе меньше времени (в среднем 8-9 дней), но средний чек за поездку вырос.

Особенно заметен рост в деловом сегменте. По данным платформы "Ракета", число командировок из Китая в Петербург за первое полугодие 2026 года увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Средний чек таких поездок составил $1,7-1,8 тыс., что на 19% больше показателей января-июля 2025 года.

Показатель Значение / Динамика
Пассажиропоток Пулково (КНР, 1-е полугодие 2026) >210 тыс. человек (+23% к 2025 г.)
Посещения РФ китайцами (I квартал 2026) 154,21 тыс. человек (+44,4% к 2025 г.)
Стоимость отдыха для китайцев +22% за год (из-за курса рубля)

Основными городами вылета остаются Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Хучжоу, Шэньчжэнь, Цзинчжоу и Иу.

Барьеры для путешественников

Несмотря на упрощение визовых формальностей, инфраструктурный разрыв остается значительным. Китайские туристы привыкли к глубокой цифровизации своих сервисов, и столкновение с российской реальностью вызывает дискомфорт.

"Граждане Китая систематически сталкиваются со сложностями при безналичных расчётах внутри России и покупке местных сим-карт на фоне блокировок иностранных. Частое закрытие аэропортов создает нервозный фон", — отметил вице-президент АТОР Александр Мусихин.

Также ощущается кадровый голод: рынку остро не хватает гидов со знанием китайского языка, что ограничивает возможности индивидуальных туристов, которые всё чаще бронируют поездки самостоятельно через онлайн-платформы.

Особенности размещения и сервиса

Китайский рынок консервативен в вопросах жилья. Туристы отдают предпочтение классическим гостиницам известных брендов. Согласно данным "Островка", самыми востребованными стали отели категории 4* (45% бронирований) и 3* (26%).

Гостиничный сектор пытается адаптироваться под специфические запросы. В Azimut Hotels, например, корректируют меню шведского стола, добавляя традиционные китайские блюда.

"Плохое знание английского языка многими гражданами Китая — ещё одна причина, почему их выбор мест размещения в России зачастую ограничен", — указал основатель ИСК Inreit Кирилл Кудинов.

Городской комитет по развитию туризма планирует восстановить платформу Welcome China для улучшения маркетинга и стандартов обслуживания. Председатель комитета Евгений Панкевич подчеркнул необходимость развития межрегионального сотрудничества, чтобы гости из КНР посещали не только Петербург, но и соседние области.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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