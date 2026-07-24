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Триумфальный выход башкирских аграриев на внешние рынки: показатели поставок превзошли смелые оценки

Россия » Поволжье » Уфа

Специалисты Россельхознадзора пропустили через границу партию замороженного куриного мяса весом 19,5 тонны. Продукцию подготовило к экспорту в Азербайджан предприятие из блоговещенского района Башкортостана. Лабораторные испытания подтвердили безопасность мяса: в пробы не выявлены опасные микроорганизмы, антибиотики и маркеры инфекционных заболеваний. Экспортеру выдано ветеринарное сопроводительное документ в системе Ecert.

Куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Politikaner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куриное филе

Досмотр и отбор проб произвели инспекторы отдела ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте территориального управления ведомства. Исследования проведены в аккредитованной лаборатории. По итогам анализов продукция признана соответствующей требованиям азербайджанской стороны.

С начала текущего года башкирские предприятия поставили в Азербайджан 330 тонн замороженной птицы. За весь 2025 год объём поставок составил 365 тонн. Как сообщал "Башинформ", стабильный спрос на рынке соседней страны также пользуется башкирская индейка.

Расширение географии аграрного экспорта — одна из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он реализуется в рамках национальной цели "Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство". К 2030 году планируется обеспечить реальный рост поставок несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% к уровню 2020 года. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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