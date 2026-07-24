Реконструкция сетей в Феодосии завершится быстрее намеченного срока

Реконструкцию четырех главных водоводов в Феодосии общей протяженностью 20 километров завершат до конца этого года. Работы закончат раньше намеченного срока, сообщил директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Промышленные очистные сооружения

Несмотря на режим чрезвычайной ситуации в республике и необходимость заправлять около 150 генераторов по всему полуострову, предприятие не переносит сроки капитальных ремонтов. Для этого привлекли дополнительных специалистов из других подразделений.

Обновление водоводов

Проект в Феодосии финансируется из федерального бюджета. Изначально программа была рассчитана на период 2025–2027 годов, однако подрядчик ускорил темпы и сдает объект досрочно.

Объект/Район Суть работ и статус Феодосия Реконструкция 4 водоводов (20 км), сдача до конца года. Бюджет программы — 1,3 млрд рублей. Евпатория Замена участков двух ниток водовода (40 км) от Сакского района. Белогорский и Кировский районы Масштабная замена сетей по плану.

Питьевая вода и очистка

В Кировском районе в селе Льговское установят новую станцию очистки. Сейчас жители используют воду из местного водохранилища, которая считается технической. После запуска станции поселок получит полноценную питьевую воду.

Канализационные сооружения

В городе Саки завершают пусконаладочные работы на канализационных очистных сооружениях (КОС). Также продолжается строительство новых объектов совместно с Минстроем Крыма. По прогнозам руководства "Воды Крыма", до конца года в эксплуатацию введут минимум три объекта.

"Мы уже чувствуем эффект от недавно сданных объектов. Это КОС "Утес" в Алуште, сооружения в поселке Орджоникидзе и запуск "Миндальной" в Судаке", — пояснил Максим Новик.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов