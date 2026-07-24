Бизнес в Брянской области может получить защиту имущества от военных рисков

В Брянской области и других регионах предлагают создать систему страхования имущества предпринимателей от военных рисков. Это позволит бизнесменам получать компенсации, если их склады, цеха или товары пострадают от атак беспилотников.
Инициативой вышла партия "Единая Россия". Поводом стали недавние удары дронов по распределительным центрам Wildberries. В результате атак пострадали не только сами склады, но и сотни мелких предпринимателей, чьи товары хранились в этих комплексах и были уничтожены или испорчены.
Сейчас страхование от военных рисков доступно лишь немногим компаниям. Те же выплаты, которые государство предоставляет пострадавшим предприятиям, часто не покрывают реальный ущерб и не позволяют полностью восстановить работу бизнеса.
Для обычного предпринимателя из Брянска или соседних областей текущая ситуация осложняется юридическими тонкостями. Юристы поясняют: атаки БПЛА сейчас квалифицируют как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Из-за этого компания, которая хранит товар на складе, обычно не несет ответственности за его утрату в случае прилета.
Новая система должна решить три задачи:
Если механизм заработает, фермеры, владельцы малых заводов и торговцы смогут защитить свои вложения от внезапных потерь, которые сейчас ложатся исключительно на их плечи.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.