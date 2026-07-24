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Бизнес в Брянской области может получить защиту имущества от военных рисков

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области и других регионах предлагают создать систему страхования имущества предпринимателей от военных рисков. Это позволит бизнесменам получать компенсации, если их склады, цеха или товары пострадают от атак беспилотников.

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Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Инициативой вышла партия "Единая Россия". Поводом стали недавние удары дронов по распределительным центрам Wildberries. В результате атак пострадали не только сами склады, но и сотни мелких предпринимателей, чьи товары хранились в этих комплексах и были уничтожены или испорчены.

Сейчас страхование от военных рисков доступно лишь немногим компаниям. Те же выплаты, которые государство предоставляет пострадавшим предприятиям, часто не покрывают реальный ущерб и не позволяют полностью восстановить работу бизнеса.

"По задумке партии страховаться смогут не только маркетплейсы и их продавцы, но и владельцы предприятий, недвижимости, сельхозпроизводители и другие предприниматели", — сообщили в "Единой России".

Для обычного предпринимателя из Брянска или соседних областей текущая ситуация осложняется юридическими тонкостями. Юристы поясняют: атаки БПЛА сейчас квалифицируют как обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Из-за этого компания, которая хранит товар на складе, обычно не несет ответственности за его утрату в случае прилета.

Новая система должна решить три задачи:

  • расширить круг лиц, которые могут застраховать имущество;
  • сделать условия страхования прозрачными;
  • четко определить список страховых случаев и перечень имущества, подлежащего возмещению.

Если механизм заработает, фермеры, владельцы малых заводов и торговцы смогут защитить свои вложения от внезапных потерь, которые сейчас ложатся исключительно на их плечи.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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