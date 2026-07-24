Грозовые дожди могут снова поднять уровень воды в реках Приамурья

Реки Приамурья могут снова поднять уровень воды в ближайшие два дня. Прогноз дал региональный Гидрометцентр.
Причиной станут локальные грозовые дожди. Синоптики предупреждают, что вода может подняться прежде всего на малых реках области.
На текущий момент ситуация на основных водных артериях неоднородна: в одних районах фиксируют подъем воды, в других — спад. Однако общая полноводность рек остается высокой и значительно превышает норму.
|Населенный пункт / Река
|Состояние (подтопление поймы)
|Константиновка
|105 см
|Сергеевка
|73 см
|Иннокентьевка
|19 см
|Благовещенск (Зея)
|30 см
|Благовещенск (Амур)
|7 см
|Игнашино
|незначительное подтопление
Сейчас вода продолжает расти у Игнашина и на отрезке Константиновка — Иннокентьевка. Напротив, на участке от Джалинды до Благовещенска Амур начал сбавлять уровень. Снижение воды также наблюдается на Зее и Селемдже.
Несмотря на локальный спад, реки остаются переполненными. Уровень Амура выше нормы на 1,9-3 метра, у Зеи — на 0,7-2,5 метра.
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