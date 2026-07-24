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Грозовые дожди могут снова поднять уровень воды в реках Приамурья

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Реки Приамурья могут снова поднять уровень воды в ближайшие два дня. Прогноз дал региональный Гидрометцентр.

Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье

Причиной станут локальные грозовые дожди. Синоптики предупреждают, что вода может подняться прежде всего на малых реках области.

На текущий момент ситуация на основных водных артериях неоднородна: в одних районах фиксируют подъем воды, в других — спад. Однако общая полноводность рек остается высокой и значительно превышает норму.

Населенный пункт / Река Состояние (подтопление поймы)
Константиновка 105 см
Сергеевка 73 см
Иннокентьевка 19 см
Благовещенск (Зея) 30 см
Благовещенск (Амур) 7 см
Игнашино незначительное подтопление

Сейчас вода продолжает расти у Игнашина и на отрезке Константиновка — Иннокентьевка. Напротив, на участке от Джалинды до Благовещенска Амур начал сбавлять уровень. Снижение воды также наблюдается на Зее и Селемдже.

Несмотря на локальный спад, реки остаются переполненными. Уровень Амура выше нормы на 1,9-3 метра, у Зеи — на 0,7-2,5 метра.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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