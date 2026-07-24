Грозовые дожди могут снова поднять уровень воды в реках Приамурья

Реки Приамурья могут снова поднять уровень воды в ближайшие два дня. Прогноз дал региональный Гидрометцентр.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье

Причиной станут локальные грозовые дожди. Синоптики предупреждают, что вода может подняться прежде всего на малых реках области.

На текущий момент ситуация на основных водных артериях неоднородна: в одних районах фиксируют подъем воды, в других — спад. Однако общая полноводность рек остается высокой и значительно превышает норму.

Населенный пункт / Река Состояние (подтопление поймы) Константиновка 105 см Сергеевка 73 см Иннокентьевка 19 см Благовещенск (Зея) 30 см Благовещенск (Амур) 7 см Игнашино незначительное подтопление

Сейчас вода продолжает расти у Игнашина и на отрезке Константиновка — Иннокентьевка. Напротив, на участке от Джалинды до Благовещенска Амур начал сбавлять уровень. Снижение воды также наблюдается на Зее и Селемдже.

Несмотря на локальный спад, реки остаются переполненными. Уровень Амура выше нормы на 1,9-3 метра, у Зеи — на 0,7-2,5 метра.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов