Техническое состояние сетей в Перми привело к срыву сроков подачи воды

Жители Перми столкнулись с массовым срывом сроков подачи горячей воды после сезонных опрессовок. В ряде домов перебои длятся больше месяца, хотя закон ограничивает период плановых работ двумя неделями.

Фото: Pravda.Ru by Макар Ярмолин is licensed under Все права защищены Женщина с полотенцем на голове смотрит на горячую воду в мраморной раковине

В многоквартирных домах по бульвару Гагарина и улице Серебристой люди остаются без ресурса с начала июля. По словам жителей, даты подключения постоянно переносят. Если изначально сроки ограничивались 14 днями, то теперь жильцам сообщают о продлении работ до конца месяца.

"В новом семейном комплексе 'Погода' опрессовки длятся уже месяц. С маленьким ребёнком без горячей воды очень проблематично", — рассказала жительница дома №7 по улице Серебристой Елена Цирева.

Почему затягиваются сроки

Представители энергокомпании "Т Плюс" объясняют ситуацию техническим состоянием сетей. По их данным, в ходе гидравлических испытаний обнаружили большое количество повреждений, которые требуют капитального ремонта.

"Сначала нужно найти дефекты, а затем устранить их. По требованиям безопасности запуск участка возможен только после ремонта всех повреждений и проведения повторных испытаний", — пояснил Александр Молчанов, руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Перми.

Как вернуть деньги за перерасход

Согласно правилам технической эксплуатации жилищного фонда, плановые испытания не должны превышать 14 дней. Если этот срок нарушен, потребители имеют право на компенсацию.

Действие Куда обращаться / Что требовать Перерасчет платы за воду Управляющая компания или энергоснабжающая организация Жалоба на нарушение сроков Госжилинспекция или Роспотребнадзор Уведомление об отключении Запрашивать у ТСЖ или управляющей компании