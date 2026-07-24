Техническое состояние сетей в Перми привело к срыву сроков подачи воды

Жители Перми столкнулись с массовым срывом сроков подачи горячей воды после сезонных опрессовок. В ряде домов перебои длятся больше месяца, хотя закон ограничивает период плановых работ двумя неделями.
В многоквартирных домах по бульвару Гагарина и улице Серебристой люди остаются без ресурса с начала июля. По словам жителей, даты подключения постоянно переносят. Если изначально сроки ограничивались 14 днями, то теперь жильцам сообщают о продлении работ до конца месяца.
"В новом семейном комплексе 'Погода' опрессовки длятся уже месяц. С маленьким ребёнком без горячей воды очень проблематично", — рассказала жительница дома №7 по улице Серебристой Елена Цирева.
Представители энергокомпании "Т Плюс" объясняют ситуацию техническим состоянием сетей. По их данным, в ходе гидравлических испытаний обнаружили большое количество повреждений, которые требуют капитального ремонта.
"Сначала нужно найти дефекты, а затем устранить их. По требованиям безопасности запуск участка возможен только после ремонта всех повреждений и проведения повторных испытаний", — пояснил Александр Молчанов, руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Перми.
Согласно правилам технической эксплуатации жилищного фонда, плановые испытания не должны превышать 14 дней. Если этот срок нарушен, потребители имеют право на компенсацию.
|Действие
|Куда обращаться / Что требовать
|Перерасчет платы за воду
|Управляющая компания или энергоснабжающая организация
|Жалоба на нарушение сроков
|Госжилинспекция или Роспотребнадзор
|Уведомление об отключении
|Запрашивать у ТСЖ или управляющей компании
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