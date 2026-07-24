Почти 13 тонн алтайского меда прошли проверку и ушли в Сербию

Партию алтайского меда объемом 12,8 тонн отправили на экспорт в Сербию. Продукт произвели в Калманском районе Алтайского края и расфасовали в 28,5 тысяч упаковок.
Перед отправкой специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" проверили товар на соответствие ГОСТу и техрегламенту Таможенного союза. В лаборатории искали следы пестицидов (амитраз, кумафос), ксенобиотиков и остатки лекарственных средств, таких как сульфоны и нитрофураны.
Исследования подтвердили безопасность меда. 15 июля партия получила все ветеринарные документы и ушла в дорогу.
С начала 2026 года производители региона вывезли за рубеж более 70 тонн меда. Помимо Сербии, продукцию закупают в Казахстане, Беларуси, Таджикистане, Китае, Монголии, Афганистане, Польше, Германии, Японии, США и Канаде.
|Показатель
|Значение
|Общий экспорт меда с начала 2026 г.
|более 70 тонн
|Вес текущей партии в Сербию
|12,8 тонн
|Количество упаковок в партии
|28,5 тыс. единиц
Контроль за вывозом сельскохозяйственной продукции обеспечивают сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Каждая партия проходит экспертизу в филиале ЦОК АПК, чтобы соответствовать санитарным нормам страны-импортера.
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