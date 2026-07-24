Дефицит кадров в транспорте: как планируют привлекать водителей и техников

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании профильной комиссии Госсовета РФ, где обсудили обновление общественного транспорта и острую нехватку водителей.
В регионе за последние несколько лет обновили автопарк: на улицы областного центра вывели более 400 новых автобусов. По данным властей, только за первое полугодие этого года жители города совершили на новом транспорте свыше 20 миллионов поездок. Сейчас регион готовит новую схему межмуниципальных перевозок, чтобы связать удаленные районы области.
|Показатель
|Значение
|Новых автобусов в Астрахани
|400+ единиц
|Количество поездок за полугодие
|20 млн +
Несмотря на новые машины, отрасль столкнулась с кадровым голодом. Чтобы решить проблему дефицита водителей и техников, комиссия утвердила план действий:
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