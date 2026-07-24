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Дефицит кадров в транспорте: как планируют привлекать водителей и техников

Россия » Юг » Астрахань

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании профильной комиссии Госсовета РФ, где обсудили обновление общественного транспорта и острую нехватку водителей.

Механик осматривает автобусы на стоянке автопарка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик осматривает автобусы на стоянке автопарка

В регионе за последние несколько лет обновили автопарк: на улицы областного центра вывели более 400 новых автобусов. По данным властей, только за первое полугодие этого года жители города совершили на новом транспорте свыше 20 миллионов поездок. Сейчас регион готовит новую схему межмуниципальных перевозок, чтобы связать удаленные районы области.

Показатель Значение
Новых автобусов в Астрахани 400+ единиц
Количество поездок за полугодие 20 млн +

Несмотря на новые машины, отрасль столкнулась с кадровым голодом. Чтобы решить проблему дефицита водителей и техников, комиссия утвердила план действий:

  • запустить программы целевого обучения;
  • обновить оборудование в транспортных колледжах;
  • развить систему наставничества для молодых специалистов;
  • увеличить материальное поощрение сотрудников.

По итогам встречи подготовили пакет инициатив, который направят президенту РФ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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