Правительство Оренбуржья выделило 480,2 млн рублей на жилье для молодых семей

В Оренбургской области 401 молодая семья переехала в новое или более просторное жилье за прошлый год. Помощь оказали правительство региона и губернатор.
Суммарно на эти цели направили 480,2 млн рублей из федеральных, областных и муниципальных источников, сообщили в пресс-службе правительства области.
В текущем году поддержку получат 351 семья. Общий объем средств составит 476,1 млн рублей. В первую очередь выплаты назначают семьям участников специальной военной операции.
|Источник финансирования
|Сумма на 2025 год
|Областной бюджет
|293,4 млн руб.
|Местные бюджеты
|142,6 млн руб.
|Федеральный бюджет
|40,1 млн руб.
Молодые семьи в регионе могут претендовать на три вида социальной помощи для решения жилищного вопроса:
Доступность таких инструментов позволяет снизить долговую нагрузку на семейный бюджет и ускорить решение проблемы с жильем для молодых людей.
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