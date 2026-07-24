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Правительство Оренбуржья выделило 480,2 млн рублей на жилье для молодых семей

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбургской области 401 молодая семья переехала в новое или более просторное жилье за прошлый год. Помощь оказали правительство региона и губернатор.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Суммарно на эти цели направили 480,2 млн рублей из федеральных, областных и муниципальных источников, сообщили в пресс-службе правительства области.

Финансирование и охват

В текущем году поддержку получат 351 семья. Общий объем средств составит 476,1 млн рублей. В первую очередь выплаты назначают семьям участников специальной военной операции.

Источник финансирования Сумма на 2025 год
Областной бюджет 293,4 млн руб.
Местные бюджеты 142,6 млн руб.
Федеральный бюджет 40,1 млн руб.

Варианты получения выплат

Молодые семьи в регионе могут претендовать на три вида социальной помощи для решения жилищного вопроса:

  • выплата на первоначальный взнос по ипотечному кредиту;
  • компенсация части стоимости жилья при рождении или усыновлении ребенка;
  • субсидия в размере 30-35% от расчетной стоимости квартиры или дома.

Доступность таких инструментов позволяет снизить долговую нагрузку на семейный бюджет и ускорить решение проблемы с жильем для молодых людей.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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