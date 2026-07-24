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Медикам в приграничных областях могут увеличить подъемные выплаты

Россия » Центр » Белгород

Врачам и фельдшерам, которые переедут на работу в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, могут начать выплачивать повышенные подъемные. Соответствующую инициативу предложили депутаты Госдумы.

Пожилая женщина у врача
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина у врача

Речь идет о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для территорий, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Авторы предложения считают, что стандартных выплат недостаточно для привлечения специалистов в районы с повышенными рисками.

Категория медика Предлагаемая выплата
Врачи 2 млн рублей
Другие медработники (фельдшеры и др.) 1 млн рублей

По мнению депутатов, такие суммы помогут закрыть дефицит кадров в приграничных районах. Кроме того, законодатели предлагают сделать этот механизм автоматическим: если в любом другом субъекте РФ введут режим КТО, он сразу попадет в список регионов с повышенными выплатами для медиков.

Для обычного жителя районного центра или села в этих областях это может означать появление новых специалистов в местных поликлиниках и ФАПах, что напрямую влияет на доступность медицинской помощи в сложных условиях.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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