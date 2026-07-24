Медикам в приграничных областях могут увеличить подъемные выплаты

Врачам и фельдшерам, которые переедут на работу в Белгородскую, Брянскую и Курскую области, могут начать выплачивать повышенные подъемные. Соответствующую инициативу предложили депутаты Госдумы.
Речь идет о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для территорий, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Авторы предложения считают, что стандартных выплат недостаточно для привлечения специалистов в районы с повышенными рисками.
|Категория медика
|Предлагаемая выплата
|Врачи
|2 млн рублей
|Другие медработники (фельдшеры и др.)
|1 млн рублей
По мнению депутатов, такие суммы помогут закрыть дефицит кадров в приграничных районах. Кроме того, законодатели предлагают сделать этот механизм автоматическим: если в любом другом субъекте РФ введут режим КТО, он сразу попадет в список регионов с повышенными выплатами для медиков.
Для обычного жителя районного центра или села в этих областях это может означать появление новых специалистов в местных поликлиниках и ФАПах, что напрямую влияет на доступность медицинской помощи в сложных условиях.
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