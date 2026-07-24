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Студентка из Хакасии создала ткани для одежды с памятью формы

Россия » Сибирь » Абакан

Студентка третьего курса Хакасского государственного университета Анастасия Парасюк разработала технологию создания тканей с "памятью формы". Проект получил грант в размере одного миллиона рублей в рамках всероссийского конкурса "Студенческий стартап".

Мама с ребенком
Фото: pixabay.com by tabakpolska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мама с ребенком

Суть разработки заключается в создании специальных фактур ткани, которые позволят шить трансформирующуюся детскую одежду. Такие вещи смогут увеличиваться вместе с ростом ребенка на 5-7 размеров, сохраняя при этом правильную посадку и внешний вид.

Этап производства Технический процесс
Проектирование Цифровой расчет функциональных складок
Создание форм 3D-печать оснастки
Обработка Нанесение полимерных составов и термопрессование

С помощью этих операций в полотне создаются механические свойства, которые позволяют ткани растягиваться в определенных направлениях и самостоятельно возвращаться к исходному состоянию. Это не только продлевает срок службы одежды, но и сокращает количество текстильного мусора и вредных выбросов при производстве.

Анастасия Парасюк планирует выводить готовую продукцию на российский рынок в среднем и премиальном ценовых сегментах.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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