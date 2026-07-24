Пятидневный тур по Дальнему Востоку свяжет три региона и соседние территории

В Харбине представили новый туристический маршрут "Восточное ожерелье России". Проект объединит регионы Северо-Востока, а координировать его будет Хабаровский край. Туристов ждут на дорогах региона осенью 2026 года.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайцы

Презентация прошла в рамках конференции по культурному взаимодействию России и Китая. Событие приурочили к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Программа рассчитана на пять дней. Маршрут свяжет Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область и соседние территории. В план поездки включили природные достопримечательности, объекты культурного наследия и исторические памятники.

Параметр Детали проекта Срок запуска Осень 2026 года Продолжительность тура 5 дней Координатор Хабаровский край

Организаторы планируют создать комплексные пакеты услуг. В работу привлекут местных гидов и профильных специалистов по истории и культуре.

Главная задача проекта — сделать регионы Дальнего Востока привлекательными для иностранных гостей, прежде всего из Китая. Это поможет развить международный поток туристов и повысить узнаваемость территорий за пределами России.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева