Пятидневный тур по Дальнему Востоку свяжет три региона и соседние территории

В Харбине представили новый туристический маршрут "Восточное ожерелье России". Проект объединит регионы Северо-Востока, а координировать его будет Хабаровский край. Туристов ждут на дорогах региона осенью 2026 года.
Презентация прошла в рамках конференции по культурному взаимодействию России и Китая. Событие приурочили к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.
Программа рассчитана на пять дней. Маршрут свяжет Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область и соседние территории. В план поездки включили природные достопримечательности, объекты культурного наследия и исторические памятники.
|Параметр
|Детали проекта
|Срок запуска
|Осень 2026 года
|Продолжительность тура
|5 дней
|Координатор
|Хабаровский край
Организаторы планируют создать комплексные пакеты услуг. В работу привлекут местных гидов и профильных специалистов по истории и культуре.
Главная задача проекта — сделать регионы Дальнего Востока привлекательными для иностранных гостей, прежде всего из Китая. Это поможет развить международный поток туристов и повысить узнаваемость территорий за пределами России.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.