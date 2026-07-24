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Школьники Омской области зарабатывают на летних подработках по благоустройству

Россия » Сибирь » Омск

Около шести тысяч старшеклассников в Омской области уже вышли на летние подработки и получили первые выплаты. Подростков привлекают преимущественно к благоустройству городских территорий и уходу за зелеными насаждениями.

благоустройство
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
благоустройство

В одном из таких объектов — саду при библиотеке имени Зои Космодемьянской — школьники с начала июня занимаются прополкой и поливом клумб. Для многих ребят это первый опыт трудовой деятельности, который позволяет самостоятельно заработать на личные нужды или подарки близким.

"Благодаря детям, что они у нас и поливают, и пропалывают, клумбы у нас такие красивые. Ежегодно мы получаем тысячи отзывов от жителей нашего микрорайона", — отметила заведующая библиотекой Елена Соловьёва.

Условия работы и выплаты

В этом сезоне Кадровый центр Омской области планирует трудоустроить более 10 тысяч несовершеннолетних. Это на 30% больше показателей прошлого года. В первую очередь вакансии предлагают детям участников и ветеранов СВО.

График работы подростков ограничен законом и зависит от возраста.

Возраст работника Рабочее время в неделю
от 14 до 16 лет 24 часа
от 16 до 18 лет 35 часов

Помимо основной заработной платы, подростки получают разовую финансовую поддержку от Кадрового центра региона в размере 2678 рублей.

"Работают в разных сферах. Основной сферой является благоустройство", — пояснила начальник отдела активной политики занятости Кадрового центра Омской области Наталья Куликевич.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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