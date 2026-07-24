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Дети оленеводов Чукотки возвращаются из интернатов в тундру на лето

Россия » Дальний Восток » Анадырь

Дети оленеводов Чукотки на летние каникулы возвращаются из интернатов и колледжей в тундру. В этом сезоне ребята помогают родителям в Омолонской тундре, где работает крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Владимира Етылина. Для подростков это не только семейный отдых, но и обучение основам профессии пастуха в условиях реального кочевья.

Оленевод на привале
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оленевод на привале

Семейные бригады и быт в тундре

Почти все семьи в хозяйстве Етылина многодетные. Бригаду возглавляет Василий Слепцов вместе с супругой Анной Дьячковой. Их дети распределены по разным точкам: младшие живут в тундре постоянно, а старшие — Назар, Борис и студентка колледжа Надежда — приезжают только на лето. Ожидается прибытие самого старшего сына, 21-летнего Богдана.

Аналогичная ситуация в семье пастуха Анатолия Дьячкова. Пока его супруга Варвара готовится в Билибино к рождению седьмого ребенка, вся нагрузка по хозяйству легла на главу семейства и детей. Дочери Таисия, Анна и Олеся занялись бытом и приготовлением еды, а сын Алексей помогает отцу окарауливать стадо. Также к ним должен присоединиться 18-летний Дмитрий, студент техникума.

"Наше оленье стадо выпасается в 140 км от Омолона, в верховьях реки Молонжи. Сейчас по штатному расписанию у нас трое пастухов и чумработница. Им помогают наши сельские старики и дети, приехавшие на лето к родителям", — рассказал руководитель КФХ Владимир Етылин.

Состояние стада и борьба с хищниками

Сейчас в хозяйстве числится 497 оленей. Весенний приплод был успешным: из 170 важенок родилось 138 телят. Однако природные риски существенно сократили эти цифры.

Причина потерь Потери (голов)
Нападение медведей (май) 12 телят, 2 важенки (+ 5 подавленных при панике)
Нападение волков (июнь) 3 теленка, 1 важенка

Для защиты стада фермер использует собак-оленегонок. При КФХ работает собственный питомник, который поставляет специально обученных собак и в другие хозяйства Билибинского района.

Возрождение эвенской породы

Владимир Етылин зарегистрировал хозяйство в 2017 году, начав с закупа 108 голов в СХП "Олой" на средства господдержки (950 тыс. рублей). Позже стадо пополнили еще на 80 голов.

Сейчас цель фермера — восстановить эвенскую таёжную породу оленей. Эти животные лучше всего приспособлены к специфике билибинской лесотундры, и раньше их активно разводили в совхозе "Омолон". Для реализации этого плана в феврале-марте следующего года Владимир Етылин планирует закупить 150 голов эвенских оленей в Якутии.

Меры поддержки детей оленеводов

Чтобы дети не теряли связь с традиционным образом жизни, на Чукотке действует система социальных выплат. Родители получают деньги за каждый месяц, пока ребенок проводит лето в тундре.

Возраст ребенка Выплата в месяц (с 2025 г.)
от 7 до 14 лет 22 000 рублей
от 14 до 18 лет 44 000 рублей

Помимо денежных выплат, регион берет на себя расходы по транспортировке школьников в тундру и обратно в поселки к началу учебного года, включая авиаперелеты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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