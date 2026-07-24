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Качество воды в реке Туре начало улучшаться при сохранении проблем с запахом

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени фиксируют улучшение качества воды в реке Туре, которая служит основным источником городского водоснабжения. С 16 июля Роспотребнадзор перевел мониторинг состояния реки на ежедневный режим.

Река Тура
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Тура

Лаборатории проверяют воду по четырем направлениям: санитарно-химическому, микробиологическому, вирусологическому и паразитологическому. Точки отбора проб расположены непосредственно в реке, в резервуаре чистой воды Метелевских водоочистных сооружений (ВОС) и в распределительной сети города.

По данным на 23 июля в речной воде снизилась концентрация аммиака, уменьшились показатели мутности и цветности, а также упало химическое потребление кислорода (ХПК).

Параметр воды в сети Состояние
Безопасность (микробиология, вирусы, паразиты) Соответствует нормативам
Токсичность Отсутствует
Органолептика (запах, привкус) Не соответствует нормам

Специалисты отмечают, что вода в городских трубах безопасна и не токсична, однако сохраняются проблемы с запахом и привкусом. Из-за продолжающегося подъема уровня реки Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед использованием.

Ранее представители "Росводоканала Тюмень" пояснили, что для обеспечения безопасности вода проходит тройное обеззараживание перед подачей потребителям.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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