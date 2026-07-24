Качество воды в реке Туре начало улучшаться при сохранении проблем с запахом

В Тюмени фиксируют улучшение качества воды в реке Туре, которая служит основным источником городского водоснабжения. С 16 июля Роспотребнадзор перевел мониторинг состояния реки на ежедневный режим.
Лаборатории проверяют воду по четырем направлениям: санитарно-химическому, микробиологическому, вирусологическому и паразитологическому. Точки отбора проб расположены непосредственно в реке, в резервуаре чистой воды Метелевских водоочистных сооружений (ВОС) и в распределительной сети города.
По данным на 23 июля в речной воде снизилась концентрация аммиака, уменьшились показатели мутности и цветности, а также упало химическое потребление кислорода (ХПК).
|Параметр воды в сети
|Состояние
|Безопасность (микробиология, вирусы, паразиты)
|Соответствует нормативам
|Токсичность
|Отсутствует
|Органолептика (запах, привкус)
|Не соответствует нормам
Специалисты отмечают, что вода в городских трубах безопасна и не токсична, однако сохраняются проблемы с запахом и привкусом. Из-за продолжающегося подъема уровня реки Роспотребнадзор рекомендует кипятить воду перед использованием.
Ранее представители "Росводоканала Тюмень" пояснили, что для обеспечения безопасности вода проходит тройное обеззараживание перед подачей потребителям.
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