Беспилотники ударили по гражданским объектам на Московском шоссе в Петербурге

Утром 24 июля украинские беспилотники атаковали гражданские объекты на Московском шоссе в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
"Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — сообщили в администрации города.
Сейчас на местах ударов работают экстренные службы и ликвидируют последствия. Масштаб повреждений не уточняют. Координацией действий ведомств занимается оперативный штаб. Информации о количестве сбитых или уничтоженных дронов нет.
Атака отразилась на работе транспортного узла города. Из-за угрозы БПЛА в Ленинградской области Росавиация временно закрыла аэропорт Пулково. Ограничения действовали более четырех часов: прием и отправка рейсов возобновились только в 05:51.
Режим опасности беспилотников РСЧС Петербурга уже отменил.
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