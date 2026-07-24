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Беспилотники ударили по гражданским объектам на Московском шоссе в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Утром 24 июля украинские беспилотники атаковали гражданские объекты на Московском шоссе в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Беспилотник
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Беспилотник

"Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — сообщили в администрации города.

Сейчас на местах ударов работают экстренные службы и ликвидируют последствия. Масштаб повреждений не уточняют. Координацией действий ведомств занимается оперативный штаб. Информации о количестве сбитых или уничтоженных дронов нет.

Атака отразилась на работе транспортного узла города. Из-за угрозы БПЛА в Ленинградской области Росавиация временно закрыла аэропорт Пулково. Ограничения действовали более четырех часов: прием и отправка рейсов возобновились только в 05:51.

Режим опасности беспилотников РСЧС Петербурга уже отменил.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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