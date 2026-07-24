Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес в Брянской области может получить защиту имущества от военных рисков
Реконструкция сетей в Феодосии завершится быстрее намеченного срока
Грозовые дожди могут снова поднять уровень воды в реках Приамурья
Техническое состояние сетей в Перми привело к срыву сроков подачи воды
Почти 13 тонн алтайского меда прошли проверку и ушли в Сербию
Дефицит кадров в транспорте: как планируют привлекать водителей и техников
Правительство Оренбуржья выделило 480,2 млн рублей на жилье для молодых семей
Цена беспечности: почему нельзя игнорировать даже малейший перегрев любимого гаджета
Стакан воды оказался тайным врагом фигуры: привычка за столом может заставить есть больше

Камеры на Сахалине установят у школ, детских садов и зон отдыха для защиты детей

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

С 1 августа на Сахалине начнут работу четыре новых комплекса фотовидеофиксации. Камеры установили на опасных участках дорог в Южно-Сахалинске, Корсакове, Троицком и Яблочном.

Камера Стрелка-360С на трассе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Камера Стрелка-360С на трассе

Оборудование появилось в местах с высокой концентрацией пешеходов: рядом со школами, детскими садами, остановками общественного транспорта и зонами отдыха. Техника фиксирует не только превышение скорости или проезд на красный свет, но и выезд на встречную полосу, игнорирование приоритета пешехода, непристегнутые ремни и выключенные фары.

Населенный пункт Место установки камеры
Яблочное Региональная трасса, район пляжа "Садовники"
Троицкое Вблизи детского сада "Радуга"
Южно-Сахалинск — Корсаков Район магазина "Генерал" и строящейся поликлиники в Хомутово
Корсаков Перекресток улиц Комсомольской и Краснофлотской (школа № 1, сквер Вакканай)

"Комплексы фотовидеофиксации установлены вблизи социальных учреждений, зон отдыха, автобусных остановок и пешеходных переходов… Сейчас завершается процедура оформления новых камер, в штатном режиме они начнут работать с 1 августа", — сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Особое внимание уделили дороге к пляжу "Садовники" в Холмском районе. В сезон поток машин туда растет за счет туристов и жителей соседних районов, что повышает риск ДТП при переходе дороги к морю.

"Благодаря камерам и водители, и пешеходы могут чувствовать себя увереннее. Оборудование будет фиксировать нарушения скорости, что позволит снизить аварийность и защитить самых уязвимых участников дорожного движения — прежде всего детей", — отметила волонтер Молодой гвардии Единой России Кристина Тимофеева.

Проект реализовали в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полный перечень мест установки камер доступен на сайте Госавтоинспекции.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Авто
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Дети оленеводов Чукотки возвращаются из интернатов в тундру на лето
Освобождение от транспортного налога зависит от статуса владельца и региона
Качество воды в реке Туре начало улучшаться при сохранении проблем с запахом
Беспилотники ударили по гражданским объектам на Московском шоссе в Петербурге
Камеры на Сахалине установят у школ, детских садов и зон отдыха для защиты детей
Огромные долги за газ в Омской области привели к массовым отключениям
Почему цвет антифриза не всегда гарантирует совместимость с мотором
Заяц от ксенона на 100 км/ч: как мгновенно вернуть зрение, если вас ослепили в темноте
Полевые условия поставили инженеров в тупик: роботы столкнулись с испытанием, которое невозможно симулировать
Пока все боятся шершня, настоящий задира летает рядом: кто опаснее для человека
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.