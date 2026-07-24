Камеры на Сахалине установят у школ, детских садов и зон отдыха для защиты детей

С 1 августа на Сахалине начнут работу четыре новых комплекса фотовидеофиксации. Камеры установили на опасных участках дорог в Южно-Сахалинске, Корсакове, Троицком и Яблочном.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера Стрелка-360С на трассе

Оборудование появилось в местах с высокой концентрацией пешеходов: рядом со школами, детскими садами, остановками общественного транспорта и зонами отдыха. Техника фиксирует не только превышение скорости или проезд на красный свет, но и выезд на встречную полосу, игнорирование приоритета пешехода, непристегнутые ремни и выключенные фары.

Населенный пункт Место установки камеры Яблочное Региональная трасса, район пляжа "Садовники" Троицкое Вблизи детского сада "Радуга" Южно-Сахалинск — Корсаков Район магазина "Генерал" и строящейся поликлиники в Хомутово Корсаков Перекресток улиц Комсомольской и Краснофлотской (школа № 1, сквер Вакканай)

"Комплексы фотовидеофиксации установлены вблизи социальных учреждений, зон отдыха, автобусных остановок и пешеходных переходов… Сейчас завершается процедура оформления новых камер, в штатном режиме они начнут работать с 1 августа", — сообщил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри.

Особое внимание уделили дороге к пляжу "Садовники" в Холмском районе. В сезон поток машин туда растет за счет туристов и жителей соседних районов, что повышает риск ДТП при переходе дороги к морю.

"Благодаря камерам и водители, и пешеходы могут чувствовать себя увереннее. Оборудование будет фиксировать нарушения скорости, что позволит снизить аварийность и защитить самых уязвимых участников дорожного движения — прежде всего детей", — отметила волонтер Молодой гвардии Единой России Кристина Тимофеева.

Проект реализовали в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Полный перечень мест установки камер доступен на сайте Госавтоинспекции.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова