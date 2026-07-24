Огромные долги за газ в Омской области привели к массовым отключениям

В Омской области с начала 2026 года отключили от газоснабжения 2,1 тысячи абонентов. Причина — долги за потребленный ресурс на сумму более 38 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаз Омск".
Часть потребителей погасила задолженность сразу после прекращения подачи газа. Так, 1,2 тысячи человек выплатили 16,4 млн рублей в день отключения.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма долгов населения региона
|185,4 млн рублей
|Количество должников
|более 55 тыс. человек
|Количество отключенных абонентов (с начала года)
|2,1 тыс. человек
Газовики отключают тех, кто не платит два месяца и более, игнорируя требования компании. Чтобы вернуть газ, абоненту придется не только полностью закрыть долг, но и оплатить технические работы по отключению и повторному подключению оборудования к сети.
"Ограничение газоснабжения — это не только неудобство для абонента, но и дополнительные расходы. Газоснабжение восстанавливают в течение пяти рабочих дней после подачи заявки на подключение", — пояснили в "Газпром межрегионгаз Омск".
Срок восстановления подачи ресурса составляет пять рабочих дней с момента подачи заявки.
Помимо суммы задолженности, необходимо оплатить стоимость работ по отключению и новому подключению оборудования к газовой сети.
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