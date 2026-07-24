Огромные долги за газ в Омской области привели к массовым отключениям

В Омской области с начала 2026 года отключили от газоснабжения 2,1 тысячи абонентов. Причина — долги за потребленный ресурс на сумму более 38 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаз Омск".

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина проверяет счета по телефону на кухне рядом со счетчиком

Часть потребителей погасила задолженность сразу после прекращения подачи газа. Так, 1,2 тысячи человек выплатили 16,4 млн рублей в день отключения.

Показатель Значение Общая сумма долгов населения региона 185,4 млн рублей Количество должников более 55 тыс. человек Количество отключенных абонентов (с начала года) 2,1 тыс. человек

Газовики отключают тех, кто не платит два месяца и более, игнорируя требования компании. Чтобы вернуть газ, абоненту придется не только полностью закрыть долг, но и оплатить технические работы по отключению и повторному подключению оборудования к сети.

"Ограничение газоснабжения — это не только неудобство для абонента, но и дополнительные расходы. Газоснабжение восстанавливают в течение пяти рабочих дней после подачи заявки на подключение", — пояснили в "Газпром межрегионгаз Омск".

Ответы на популярные вопросы

Когда вернут газ после оплаты?

Срок восстановления подачи ресурса составляет пять рабочих дней с момента подачи заявки.

Что нужно оплатить для повторного подключения?

Помимо суммы задолженности, необходимо оплатить стоимость работ по отключению и новому подключению оборудования к газовой сети.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех