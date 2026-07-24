Новый морской узел на Чукотке заменит дорогие ледокольные суда в открытом океане

В порту Провидения построят перегрузочный морской терминал. Проект представил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию Северного морского пути (СМП).

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан9557 Бухта Провидения (Эмма)

Суть идеи в том, чтобы превратить Провидение в главный логистический узел на восточном краю СМП. Сейчас грузы из центральной России идут через Мурманск или Архангельск и следуют прямым рейсом в страны АТР на судах ледового класса. Такие корабли дороги в эксплуатации и не всегда целесообразны в открытом океане.

Новый терминал позволит перегружать контейнеры с арктического флота на обычные контейнеровозы. Ледокольный транспорт будет работать только там, где он действительно нужен — в акватории СМП. От бухты Провидения до рынков Азии пойдут стандартные суда.

"Это значительная экономия для участников рынка, рост эффективности логистики грузов по Трансарктическому транспортному коридору. Для порта Провидения это рост грузооборота более чем в 20 раз, развитие посёлка и импульс для экономики всей Чукотки", — пояснил Владислав Кузнецов.

Параметры строительства

Проект требует серьезных вложений в инфраструктуру. Помимо самого терминала, планируют укрепить береговую линию и обустроить два глубоководных причала.

Показатель Значение Мощность терминала 10 млн тонн в год Объем инвестиций 50,6 млрд рублей Срок окупаемости около 10 лет

Губернатор обратился в Совет Федерации с просьбой включить терминал в комплексный план развития Арктической зоны и СМП до 2035 года. Ранее, в 2025 году, концепция проекта получила поддержку президента Владимира Путина во время его визита на Чукотку.

Развитие этого узла логически вписывается в общую тенденцию: по словам первого зампреда СФ Константина Косачёва, транзит контейнеров по Севморпути за прошлый год вырос в 2,6 раза. Провидение должен стать "воротами", которые упростят связь между Европой и Азией через Арктику.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов