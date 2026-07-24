Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила проект по обучению финансовой грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу разработали и запустили студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморском крае.
Об этом стало известно на XII Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения в Москве, где проект представила Людмила Васюкова, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности ДВФУ.
Программа "Автостопом по аспектам финансовой грамотности" начиналась как локальная помощь жителям отдаленных районов Приморья, где доступ к образовательным центрам ограничен. Однако со временем проект вышел на федеральный уровень.
|Показатель
|Значение (на 2025 год)
|Количество участников
|более 14 тысяч человек
|Охват регионов
|73 субъекта РФ
Основой системы стал Банк методических разработок — база практик, адаптированных под специфику различных заболеваний. Идею создать такую библиотеку три года назад поддержала председатель правительства Приморского края Вера Щербина. В 2025 году этот инструмент выиграл региональный этап премии "МЫ ВМЕСТЕ".
Сегодня формат марафона включает семинары, круглые столы и конференции. Волонтёры работают в инклюзивных командах совместно с благотворительными организациями. С 2026 года программу расширили: теперь обучение проходят раненые участники СВО и члены их семей.
Приморский край в текущем году получил статус Столицы финансовой культуры России.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.