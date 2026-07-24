Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не каждый торт собирает столько взглядов: абрикосовый пирог покорит с первого разреза
Дыхание диких гор на вашей даче: создаем живой уголок с характером, который будет радовать десятилетиями
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Медики получили до двух миллионов рублей за переезд в районы Томской области
Дорога в селе Соловьёвка разрушилась до основания спустя пять лет ожидания ремонта
Владельцы прав категории B смогут управлять квадроциклами без экзаменов
Учёные обнаружили на дне Арала углеродную мину: почему высохшее море надо срочно затопить
Новый морской узел на Чукотке заменит дорогие ледокольные суда в открытом океане
Бактерии полости рта могут провоцировать опасное накопление кальция в сердце

Обучение финансовой грамотности людей с ОВЗ получило одобрение Центробанка

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила проект по обучению финансовой грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу разработали и запустили студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморском крае.

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Об этом стало известно на XII Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения в Москве, где проект представила Людмила Васюкова, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности ДВФУ.

"Подход "от равного к равному" помогает выстраивать доверительные отношения с аудиторией, а глубокая методическая проработка материалов делает проект готовым для тиражирования в других регионах", — отметила Эльвира Набиуллина.

Программа "Автостопом по аспектам финансовой грамотности" начиналась как локальная помощь жителям отдаленных районов Приморья, где доступ к образовательным центрам ограничен. Однако со временем проект вышел на федеральный уровень.

Показатель Значение (на 2025 год)
Количество участников более 14 тысяч человек
Охват регионов 73 субъекта РФ

Основой системы стал Банк методических разработок — база практик, адаптированных под специфику различных заболеваний. Идею создать такую библиотеку три года назад поддержала председатель правительства Приморского края Вера Щербина. В 2025 году этот инструмент выиграл региональный этап премии "МЫ ВМЕСТЕ".

Сегодня формат марафона включает семинары, круглые столы и конференции. Волонтёры работают в инклюзивных командах совместно с благотворительными организациями. С 2026 года программу расширили: теперь обучение проходят раненые участники СВО и члены их семей.

Приморский край в текущем году получил статус Столицы финансовой культуры России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Обучение финансовой грамотности людей с ОВЗ получило одобрение Центробанка
На острове Врангеля обновили систему связи для безопасности туристов
Наставничество и встречи с профи: как в Алтайском крае профориентируют сельских школьников
Как смена маршрутов и отказ от вилки помогают тренировать мозг
Аромат греческого лета в банках: сочнейшая зимняя заготовка из баклажанов к зимнему столу
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Пока одни вывозят ванну на свалку, другие охотятся за ней на Авито: на даче она оказывается нужнее бочки
Ученые из Финляндии обнаружили способность шмелей к спонтанному решению задач
Небо не любит лишних взмахов: птичий клин даёт стае то, без чего не обойтись в дальнем пути
Британские ученые нашли способ лечить болезнь Альцгеймера через восстановление ДНК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.