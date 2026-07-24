Обучение финансовой грамотности людей с ОВЗ получило одобрение Центробанка

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высоко оценила проект по обучению финансовой грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу разработали и запустили студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморском крае.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Об этом стало известно на XII Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения в Москве, где проект представила Людмила Васюкова, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности ДВФУ.

"Подход "от равного к равному" помогает выстраивать доверительные отношения с аудиторией, а глубокая методическая проработка материалов делает проект готовым для тиражирования в других регионах", — отметила Эльвира Набиуллина.

Программа "Автостопом по аспектам финансовой грамотности" начиналась как локальная помощь жителям отдаленных районов Приморья, где доступ к образовательным центрам ограничен. Однако со временем проект вышел на федеральный уровень.

Показатель Значение (на 2025 год) Количество участников более 14 тысяч человек Охват регионов 73 субъекта РФ

Основой системы стал Банк методических разработок — база практик, адаптированных под специфику различных заболеваний. Идею создать такую библиотеку три года назад поддержала председатель правительства Приморского края Вера Щербина. В 2025 году этот инструмент выиграл региональный этап премии "МЫ ВМЕСТЕ".

Сегодня формат марафона включает семинары, круглые столы и конференции. Волонтёры работают в инклюзивных командах совместно с благотворительными организациями. С 2026 года программу расширили: теперь обучение проходят раненые участники СВО и члены их семей.

Приморский край в текущем году получил статус Столицы финансовой культуры России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов