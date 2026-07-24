Наставничество и встречи с профи: как в Алтайском крае профориентируют сельских школьников

Педагог из школы №12 Шипуновского района Алтайского края Наталья Степанова создала систему профориентации для подростков из сел и отдаленных поселений региона. Проект помогает школьникам выбрать профессию, когда доступ к информации о рынке труда в сельской местности ограничен.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьники у здания школы

Программа объединяет индивидуальные консультации и групповые занятия. Педагог делает акцент на детях из малообеспеченных семей и тех, кто живет в удаленных точках района, где подросткам сложнее узнать о вариантах обучения и трудоустройства.

"Мы хотим, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания и социального положения, имел возможность получить качественную профориентацию и поддержку при выборе будущей профессии", — рассказала Наталья Степанова.

В работе участвуют наставники из числа волонтеров и учителей. Помимо обзоров специальностей, с подростками отрабатывают навыки принятия решений, саморегуляцию и планирование карьерного пути. Ученики встречаются с представителями разных профессий, чтобы понять специфику труда на практике.

Показатель Значение Количество участников более 300 подростков Количество проведенных мероприятий более 50 занятий и консультаций

Автор проекта планирует расширить географию программы и открыть дополнительные группы наставничества для подростков из других сельских районов Алтайского края.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова