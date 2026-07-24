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Большинство переселенцев в Алтайский край прибыли из Казахстана

Россия » Сибирь » Горный Алтай

За первое полугодие 2026 года в Алтайский край переехали 338 соотечественников из-за рубежа. Из них 142 человека стали основными участниками программы переселения, остальные — членами их семей.

Женщины Казахстана
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Женщины Казахстана

Больше всего людей прибыло из Казахстана — они составили 86% от общего числа переселенцев. Также в регион переезжают граждане Германии, Киргизии и Узбекистана.

Показатель Значение
Всего зарегистрированных переселенцев 338 человек
Доля граждан Казахстана 86%
Занятость трудоспособных участников 65,6%
Студенты вузов и колледжей 4,7%

По данным управления края по труду и занятости населения, переселенцы получают финансовую поддержку. Регион компенсирует расходы на аренду жилья, медицинское обследование для получения гражданства и тестирование на знание русского языка, истории и права России. Отдельные выплаты полагаются студентам, многодетным семьям и родителям детей до полутора лет.

Для привлечения новых участников представители МВД провели презентации в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Уральске и Астане. Также организовали видеоконференцию с общественными организациями соотечественников из Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

До конца 2026 года в Алтайский край планируют принять еще не менее 500 человек.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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