Большинство переселенцев в Алтайский край прибыли из Казахстана

За первое полугодие 2026 года в Алтайский край переехали 338 соотечественников из-за рубежа. Из них 142 человека стали основными участниками программы переселения, остальные — членами их семей.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Женщины Казахстана

Больше всего людей прибыло из Казахстана — они составили 86% от общего числа переселенцев. Также в регион переезжают граждане Германии, Киргизии и Узбекистана.

Показатель Значение Всего зарегистрированных переселенцев 338 человек Доля граждан Казахстана 86% Занятость трудоспособных участников 65,6% Студенты вузов и колледжей 4,7%

По данным управления края по труду и занятости населения, переселенцы получают финансовую поддержку. Регион компенсирует расходы на аренду жилья, медицинское обследование для получения гражданства и тестирование на знание русского языка, истории и права России. Отдельные выплаты полагаются студентам, многодетным семьям и родителям детей до полутора лет.

Для привлечения новых участников представители МВД провели презентации в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Уральске и Астане. Также организовали видеоконференцию с общественными организациями соотечественников из Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

До конца 2026 года в Алтайский край планируют принять еще не менее 500 человек.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов