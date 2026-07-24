Большинство переселенцев в Алтайский край прибыли из Казахстана

За первое полугодие 2026 года в Алтайский край переехали 338 соотечественников из-за рубежа. Из них 142 человека стали основными участниками программы переселения, остальные — членами их семей.
Больше всего людей прибыло из Казахстана — они составили 86% от общего числа переселенцев. Также в регион переезжают граждане Германии, Киргизии и Узбекистана.
|Показатель
|Значение
|Всего зарегистрированных переселенцев
|338 человек
|Доля граждан Казахстана
|86%
|Занятость трудоспособных участников
|65,6%
|Студенты вузов и колледжей
|4,7%
По данным управления края по труду и занятости населения, переселенцы получают финансовую поддержку. Регион компенсирует расходы на аренду жилья, медицинское обследование для получения гражданства и тестирование на знание русского языка, истории и права России. Отдельные выплаты полагаются студентам, многодетным семьям и родителям детей до полутора лет.
Для привлечения новых участников представители МВД провели презентации в Усть-Каменогорске, Алма-Ате, Уральске и Астане. Также организовали видеоконференцию с общественными организациями соотечественников из Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.
До конца 2026 года в Алтайский край планируют принять еще не менее 500 человек.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.