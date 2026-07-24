В Самаре приостановили работу всего наземного общественного транспорта

В Самаре утром в пятницу, 24 июля, полностью остановили работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Ограничения ввели после объявления ракетной опасности в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Самара, здание Самарской губернской думы

Метрополитен продолжает работать, вход в станции для укрытия открыт для всех жителей города. Глава Самары Иван Носков призвал горожан сохранять спокойствие и использовать только официальные каналы связи для получения информации.

"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный", — сообщил Иван Носков.

Градоначальник также предупредил о запрете публиковать фото и видео с беспилотными летательными аппаратами или военной техникой. По его словам, такие данные могут использовать для координации ударов по мирным жителям и гражданским объектам.

Ракетную опасность в Самарской области объявили около 6:20 утра. За несколько минут до этого Росавиация ограничила полеты в аэропорту Курумоч, а также в небе над Казанью, Пензой, Ульяновском и Саратовом.

Для экстренной помощи жителям доступна Единая дежурно-диспетчерская служба по номеру 112.