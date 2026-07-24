Цены на премиальный бензин в Башкортостане показали резкий скачок

Цены на бензин и дизельное топливо в Башкортостане выросли по итогам второй недели июля. Согласно отчету Росстата, с 14 по 20 июля стоимость литра топлива в республике увеличилась в среднем на 6 копеек, достигнув отметки 66,12 рубля.

Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ АЗС

Темпы подорожания замедлились: за предшествующий семидневный период рост был более резким и составил 39 копеек. Текущая динамика затронула все основные сорта топлива, причем наибольший скачок цен зафиксировали в сегменте премиального бензина.

Марка топлива Средняя цена (руб.) Изменение за неделю АИ-92 63,43 +6 коп. АИ-95 68,35 +5 коп. АИ-98 и выше 94,69 +79 коп. Дизельное топливо 77,75 +33 коп.

Ситуация в регионе отражает общероссийский тренд. За указанный период стоимость топлива выросла в 79 субъектах РФ. Снижение цен зафиксировали лишь в Саратовской области (-0,2%) и Забайкальском крае (-1%). Средний показатель по стране составил 77,31 рубля за литр, что на 1,47 рубля выше значений прошлой недели.

Рост стоимости горючего происходит на фоне прогнозов региональных властей о возможном ажиотажном спросе на АЗС в выходные дни.

"Рост цен на топливо в регионах часто связан не только с рыночной конъюнктурой, но и с логистическими издержками или сезонным изменением спроса. Для республик Поволжья с развитым промышленным сектором и сельским хозяйством стоимость дизеля особенно критична, так как она напрямую влияет на себестоимость перевозок и аграрных работ", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов