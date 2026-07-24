Цены на премиальный бензин в Башкортостане показали резкий скачок

Цены на бензин и дизельное топливо в Башкортостане выросли по итогам второй недели июля. Согласно отчету Росстата, с 14 по 20 июля стоимость литра топлива в республике увеличилась в среднем на 6 копеек, достигнув отметки 66,12 рубля.
Темпы подорожания замедлились: за предшествующий семидневный период рост был более резким и составил 39 копеек. Текущая динамика затронула все основные сорта топлива, причем наибольший скачок цен зафиксировали в сегменте премиального бензина.
|Марка топлива
|Средняя цена (руб.)
|Изменение за неделю
|АИ-92
|63,43
|+6 коп.
|АИ-95
|68,35
|+5 коп.
|АИ-98 и выше
|94,69
|+79 коп.
|Дизельное топливо
|77,75
|+33 коп.
Ситуация в регионе отражает общероссийский тренд. За указанный период стоимость топлива выросла в 79 субъектах РФ. Снижение цен зафиксировали лишь в Саратовской области (-0,2%) и Забайкальском крае (-1%). Средний показатель по стране составил 77,31 рубля за литр, что на 1,47 рубля выше значений прошлой недели.
Рост стоимости горючего происходит на фоне прогнозов региональных властей о возможном ажиотажном спросе на АЗС в выходные дни.
"Рост цен на топливо в регионах часто связан не только с рыночной конъюнктурой, но и с логистическими издержками или сезонным изменением спроса. Для республик Поволжья с развитым промышленным сектором и сельским хозяйством стоимость дизеля особенно критична, так как она напрямую влияет на себестоимость перевозок и аграрных работ", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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