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Новые вездеходы и лодки помогут тушить пожары в удаленных районах Забайкалья

Россия » Сибирь » Чита

Забайкальская база авиационной охраны лесов получила 18 единиц новой техники для борьбы с лесными пожарами. В парке появились гусеничные вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые автомобили, а также лодки.

Плавающий вездеход ЧЕТРА ф8
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC0
Плавающий вездеход ЧЕТРА ф8

Машины распределили между восемью авиаотделениями республики. Обновление автопарка сократит время доставки специалистов к удаленным очагам возгорания, где обычный транспорт не проходит из-за отсутствия дорог или сложного рельефа.

Параметр Значение
Общее количество техники 18 единиц
Состав парка Вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые авто, лодки
Количество получателей 8 авиаотделений Забайкалья
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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