Новые вездеходы и лодки помогут тушить пожары в удаленных районах Забайкалья

Забайкальская база авиационной охраны лесов получила 18 единиц новой техники для борьбы с лесными пожарами. В парке появились гусеничные вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые автомобили, а также лодки.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC0 Плавающий вездеход ЧЕТРА ф8

Машины распределили между восемью авиаотделениями республики. Обновление автопарка сократит время доставки специалистов к удаленным очагам возгорания, где обычный транспорт не проходит из-за отсутствия дорог или сложного рельефа.

Параметр Значение Общее количество техники 18 единиц Состав парка Вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые авто, лодки Количество получателей 8 авиаотделений Забайкалья