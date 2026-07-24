Новые вездеходы и лодки помогут тушить пожары в удаленных районах Забайкалья

Забайкальская база авиационной охраны лесов получила 18 единиц новой техники для борьбы с лесными пожарами. В парке появились гусеничные вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые автомобили, а также лодки.
Машины распределили между восемью авиаотделениями республики. Обновление автопарка сократит время доставки специалистов к удаленным очагам возгорания, где обычный транспорт не проходит из-за отсутствия дорог или сложного рельефа.
|Параметр
|Значение
|Общее количество техники
|18 единиц
|Состав парка
|Вездеходы, снегоболотоходы, вахтовые и грузовые авто, лодки
|Количество получателей
|8 авиаотделений Забайкалья
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