В Ярославской области выбрали молодежных министров по социальным, экономическим и культурным сферам

В Ярославской области выбрали 16 человек, которые войдут в состав Молодежного Правительства на период 2026–2028 годов. Теперь эти жители региона станут молодежными министрами и займутся развитием местных отраслей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ молодежь

Орган носит консультативно-совещательный характер. Он служит связкой между молодежью и исполнительной властью области. Работу структуры возобновили в 2024 году по инициативе губернатора Михаила Евраева. Участники будут предлагать идеи по развитию региона, изучать государственное управление и работать с профильными министерствами.

Сфера деятельности Направления работы новых министров Социальная сфера Здравоохранение, образование, молодежная политика, труд и социальная поддержка Экономика и инфраструктура Промышленность, инвестиции, цифровое развитие, ЖКХ, строительство, транспорт и дороги Природа и ресурсы АПК, потребительский рынок, лесное хозяйство, природопользование Культура и наука Туризм, спорт, научно-технологическое развитие, социальные коммуникации

Программа работы включает официальные заседания, обучение и встречи с экспертами. Главная цель — запустить межотраслевые проекты, которые изменят привычный подход к управлению территорией.

"Молодежное Правительство — это площадка, где активные люди получают управленческий опыт и влияют на развитие региона. Каждый новый состав приносит свои идеи и готовность брать ответственность", — отметила министр молодежной политики Ярославской области Ольга Станишевская.

Среди новых участников есть представители разных профессий. Например, молодежным министром образования стала Ирина Хорева. Она работает педагогом и планирует использовать опыт работы в детских лагерях для улучшения системы просвещения.

"Для меня это новый этап в профессиональной деятельности. Надеюсь, что команда реализует много совместных проектов и привнесет молодежный взгляд на существующие инициативы", — рассказала Ирина Хорева.