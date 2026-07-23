Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не мельтешат крыльями: в птичьем клине открылась странная аэродинамическая выгода
Пока одни сыплют золу, другие замачивают хлеб: томаты продолжат наливать плоды до конца сезона
Британец дома: 7 неожиданных фактов о породе, которую считают живым плюшевым медведем
Искусство радовать близких: рецепт тающей во рту шоколадной колбаски с секретным ингредиентом
Казань: Финал творческого конкурса чтецов имени Сергея Махотина пройдет 30 августа в парке «Елмай»
Глава Астрахани Игорь Редькин проинспектировал строительство спортплощадки в поселке Морской
Кольский округ: введен особый противопожарный режим с 24 по 28 июля
Госдума установила новый срок определения рыночной стоимости жилья при расселении
Команда из 750 человек приступила к съемкам экранизации Войны и мира в Туле

В Ярославской области выбрали молодежных министров по социальным, экономическим и культурным сферам

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославской области выбрали 16 человек, которые войдут в состав Молодежного Правительства на период 2026–2028 годов. Теперь эти жители региона станут молодежными министрами и займутся развитием местных отраслей.

молодежь
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
молодежь

Орган носит консультативно-совещательный характер. Он служит связкой между молодежью и исполнительной властью области. Работу структуры возобновили в 2024 году по инициативе губернатора Михаила Евраева. Участники будут предлагать идеи по развитию региона, изучать государственное управление и работать с профильными министерствами.

Сфера деятельности Направления работы новых министров
Социальная сфера Здравоохранение, образование, молодежная политика, труд и социальная поддержка
Экономика и инфраструктура Промышленность, инвестиции, цифровое развитие, ЖКХ, строительство, транспорт и дороги
Природа и ресурсы АПК, потребительский рынок, лесное хозяйство, природопользование
Культура и наука Туризм, спорт, научно-технологическое развитие, социальные коммуникации

Программа работы включает официальные заседания, обучение и встречи с экспертами. Главная цель — запустить межотраслевые проекты, которые изменят привычный подход к управлению территорией.

"Молодежное Правительство — это площадка, где активные люди получают управленческий опыт и влияют на развитие региона. Каждый новый состав приносит свои идеи и готовность брать ответственность", — отметила министр молодежной политики Ярославской области Ольга Станишевская.

Среди новых участников есть представители разных профессий. Например, молодежным министром образования стала Ирина Хорева. Она работает педагогом и планирует использовать опыт работы в детских лагерях для улучшения системы просвещения.

"Для меня это новый этап в профессиональной деятельности. Надеюсь, что команда реализует много совместных проектов и привнесет молодежный взгляд на существующие инициативы", — рассказала Ирина Хорева.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Магия уютного вечера: горячие картофельные трубочки с сыром, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Магия уютного вечера: горячие картофельные трубочки с сыром, перед которыми невозможно устоять
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Военные новости
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Популярное
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут

Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.

Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
В США дорого платят за игры со временем: весенний перевод часов наносит удар по сетчатке
Приемная комиссия СахГУ зафиксировала рекордный конкурс на IT и нефтегазовое дело
До зимы не доживает ни одна банка: варенье по-грузински семья съест быстрее любимых десертов
Денежное дерево погибает от любви: 7 ошибок ухода, которые превращают крассулу в сухой куст
Индивидуальные предприниматели в Омской области получат повышенные штрафы за ошибки в кадастре отходов
Рабочий день ещё не закончился, а тело уже протестует: пять минут на стуле снимут зажимы
Кроссовер J6 вывел марку Jeland в десятку крупнейших автопроизводителей РФ
Невидимая волна добралась до планеты: Землю накрыла новая атака солнечной плазмы
Житель Тверской области получил компенсацию за затопление квартиры после капремонта
Тепло домашнего очага: как обычное освещение может объединить семью за большим обеденным столом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.