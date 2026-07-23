В Ярославской области выбрали молодежных министров по социальным, экономическим и культурным сферам

В Ярославской области выбрали 16 человек, которые войдут в состав Молодежного Правительства на период 2026–2028 годов. Теперь эти жители региона станут молодежными министрами и займутся развитием местных отраслей.
Орган носит консультативно-совещательный характер. Он служит связкой между молодежью и исполнительной властью области. Работу структуры возобновили в 2024 году по инициативе губернатора Михаила Евраева. Участники будут предлагать идеи по развитию региона, изучать государственное управление и работать с профильными министерствами.
|Сфера деятельности
|Направления работы новых министров
|Социальная сфера
|Здравоохранение, образование, молодежная политика, труд и социальная поддержка
|Экономика и инфраструктура
|Промышленность, инвестиции, цифровое развитие, ЖКХ, строительство, транспорт и дороги
|Природа и ресурсы
|АПК, потребительский рынок, лесное хозяйство, природопользование
|Культура и наука
|Туризм, спорт, научно-технологическое развитие, социальные коммуникации
Программа работы включает официальные заседания, обучение и встречи с экспертами. Главная цель — запустить межотраслевые проекты, которые изменят привычный подход к управлению территорией.
"Молодежное Правительство — это площадка, где активные люди получают управленческий опыт и влияют на развитие региона. Каждый новый состав приносит свои идеи и готовность брать ответственность", — отметила министр молодежной политики Ярославской области Ольга Станишевская.
Среди новых участников есть представители разных профессий. Например, молодежным министром образования стала Ирина Хорева. Она работает педагогом и планирует использовать опыт работы в детских лагерях для улучшения системы просвещения.
"Для меня это новый этап в профессиональной деятельности. Надеюсь, что команда реализует много совместных проектов и привнесет молодежный взгляд на существующие инициативы", — рассказала Ирина Хорева.
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