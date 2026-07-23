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Казань: Финал творческого конкурса чтецов имени Сергея Махотина пройдет 30 августа в парке «Елмай»

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс чтецов имени поэта и прозаика Сергея Махотина. Финал творческого состязания пройдет 30 августа 2026 года в День Республики в казанском детском парке "Елмай".

Детский конкурс Чайковского
Фото: Пресс-служба Нового театра
Детский конкурс Чайковского

Мероприятие организует Благотворительный фонд развития культуры "Счастливые истории". Конкурс объединит учащихся 1-3-х классов общеобразовательных школ республики, которые закончат обучение в 2025–2026 учебном году. Организаторы подчеркивают, что декламация стихов и прозы помогает детям расширить словарный запас и увереннее выступать на публике.

Этап / Условие Детали
Прием заявок до 31 июля 2026 года
Публикация финалистов 10 августа 2026 года
Финальное выступление 30 августа 2026 года (фестиваль "Тау Фест")

Чтобы попасть в финал, нужно отправить на почту fond_happy@mail.ru заполненную анкету в формате Word и видеозапись выступления.

Все финалисты получат сертификаты и книги с автографом Сергея Махотина. Педагоги победителей также отметят благодарственными письмами и изданиями с подписью автора. Призеров ждут билеты в аквапарк, театр и Казанский цирк, а класс победителя получит небольшую библиотеку.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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