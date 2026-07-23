Глава Астрахани Игорь Редькин проинспектировал строительство спортплощадки в поселке Морской

В поселке Морской под Астраханью строят спортивную площадку с мини-полем для футбола и волейбола. Ход работ проверил глава города Игорь Редькин.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены юные футболисты передают свисток

Сейчас строители занимаются планировкой территории. Рабочие уже установили бордюры, засыпали грунт и песок, разложили геосетку. Половина щебеночного слоя на поле уже уложена. Объекту выделили средства из муниципального бюджета.

"Здесь проживает около 3,5 тысяч человек, много подростков и молодежи. Спортплощадка, уверен, будет востребована, учитывая, что в микрорайоне таких точек притяжения раньше не было. На новом поле можно будет поиграть в футбол и волейбол. А для зрителей разместим двухуровневые трибуны", — отметил глава Астрахани Игорь Редькин.

Глава города потребовал завершить стройку к середине августа, чтобы молодежь успела воспользоваться полем еще в этом летнем сезоне. Жители поселка уже объединяются в футбольные и волейбольные команды, а также планируют проводить на площадке общественные мероприятия.

Где еще появятся поля

Помимо поселка Морской, новые спортивные объекты готовят в Советском районе. Строители завершают обустройство мини-футбольных полей на улицах Адмирала Нахимова и Краснодарской.

Локация Статус / Особенности пос. Морской Идет планировка и засыпка щебнем (выполнено на 50%), будут трибуны ул. Адмирала Нахимова Завершающий этап работ ул. Краснодарская Завершающий этап работ