Кольский округ: введен особый противопожарный режим с 24 по 28 июля

В Кольском округе с полуночи 24 июля до конца 28 июля действует особый противопожарный режим. Ограничения связаны с высоким риском лесных пожаров в регионе.
На этот период жители и гости округа не могут посещать леса и заезжать в них на автомобилях. Также запретили разводить костры, жечь сухую траву или мусор и проводить любые работы, которые могут привести к возгоранию.
Для обычного жителя Кольского округа эти меры означают временный запрет на поездки за грибами и ягодами в лесные массивы. В условиях пятого уровня пожарной опасности даже случайная искра может привести к масштабному пожару, который будет сложно локализовать из-за особенностей северного рельефа.
|Параметр
|Условие
|Срок действия режима
|с 00:00 24 июля по 24:00 28 июля
|Зоны ограничений
|лесные массивы Кольского округа
|Основные запреты
|въезд машин, посещение лесов, разведение огня
"Пятый уровень пожарной опасности характеризуется тем, что лес становится крайне уязвимым к любому источнику огня. В таких условиях даже небольшое возгорание быстро перерастает в крупный пожар", — пояснил эколог Игорь Степанов.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.