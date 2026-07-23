Кольский округ: введен особый противопожарный режим с 24 по 28 июля

В Кольском округе с полуночи 24 июля до конца 28 июля действует особый противопожарный режим. Ограничения связаны с высоким риском лесных пожаров в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Озеро с комарами на рассвете

На этот период жители и гости округа не могут посещать леса и заезжать в них на автомобилях. Также запретили разводить костры, жечь сухую траву или мусор и проводить любые работы, которые могут привести к возгоранию.

Для обычного жителя Кольского округа эти меры означают временный запрет на поездки за грибами и ягодами в лесные массивы. В условиях пятого уровня пожарной опасности даже случайная искра может привести к масштабному пожару, который будет сложно локализовать из-за особенностей северного рельефа.

Параметр Условие Срок действия режима с 00:00 24 июля по 24:00 28 июля Зоны ограничений лесные массивы Кольского округа Основные запреты въезд машин, посещение лесов, разведение огня

"Пятый уровень пожарной опасности характеризуется тем, что лес становится крайне уязвимым к любому источнику огня. В таких условиях даже небольшое возгорание быстро перерастает в крупный пожар", — пояснил эколог Игорь Степанов.