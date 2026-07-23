Команда из 750 человек приступила к съемкам экранизации Войны и мира в Туле

В Тульской области начали снимать масштабную экранизацию романа Льва Толстого "Война и мир". В регионе развернули площадку для съемок Бородинского сражения, чтобы приурочить выход сериала к 200-летию со дня рождения писателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Кившенко, Алексей Данилович, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кутузов кившенко

В Заокском районе собралась команда из 750 человек: актеры, каскадеры, пиротехники и операторы. Чтобы передать масштаб битвы, используют три профессиональные камеры и коптер для планов сверху. Режиссер Сергей Урсуляк решил сохранить авторский взгляд Толстого на войну — показать события глазами обычного человека, а не стратега. Центральным персонажем в этих сценах станет Пьер Безухов, которого играет Никита Языков.

Где снимают фильм в регионе

Тульская область стала основной локацией из-за исторической связи с Толстым. Художник-постановщик фильма заранее изучил местность и выбрал несколько точек для съемок: в Киреевском районе, под Алексином и в Заокском районе.

Выбор конкретных полей продиктован требованиями к картинке. Поскольку Бородинское сражение произошло в начале сентября, когда рожь уже созревает, ради съемок поле засеяли на месяц раньше обычного срока. Это позволило добиться нужного визуального эффекта в кадре.

Детали подготовки и реквизит

Для воссоздания атмосферы XIX века подготовили тонны реквизита. Особое внимание уделили деталям экипировки: только военная форма для солдат представлена в 12 разных видах.

Параметр Данные Количество персонала на площадке 750 человек Разновидности военной формы 12 видов Срок съемок в регионе один месяц Дата выхода картины 2028 год

Кто вошел в актерский состав

В 12-серийном проекте задействованы известные артисты: Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Светлана Крючкова и Сергей Маковецкий. Основной акцент на площадке сейчас сделан на работе Никиты Языкова, воплощающего Пьера Безухова.

Съемочная группа проведет в Тульской области месяц, за это время планируют отснять большую часть боевых сцен. Премьера сериала намечена на 2028 год.