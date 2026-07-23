Команда из 750 человек приступила к съемкам экранизации Войны и мира в Туле

В Тульской области начали снимать масштабную экранизацию романа Льва Толстого "Война и мир". В регионе развернули площадку для съемок Бородинского сражения, чтобы приурочить выход сериала к 200-летию со дня рождения писателя.
В Заокском районе собралась команда из 750 человек: актеры, каскадеры, пиротехники и операторы. Чтобы передать масштаб битвы, используют три профессиональные камеры и коптер для планов сверху. Режиссер Сергей Урсуляк решил сохранить авторский взгляд Толстого на войну — показать события глазами обычного человека, а не стратега. Центральным персонажем в этих сценах станет Пьер Безухов, которого играет Никита Языков.
Тульская область стала основной локацией из-за исторической связи с Толстым. Художник-постановщик фильма заранее изучил местность и выбрал несколько точек для съемок: в Киреевском районе, под Алексином и в Заокском районе.
Выбор конкретных полей продиктован требованиями к картинке. Поскольку Бородинское сражение произошло в начале сентября, когда рожь уже созревает, ради съемок поле засеяли на месяц раньше обычного срока. Это позволило добиться нужного визуального эффекта в кадре.
Для воссоздания атмосферы XIX века подготовили тонны реквизита. Особое внимание уделили деталям экипировки: только военная форма для солдат представлена в 12 разных видах.
|Параметр
|Данные
|Количество персонала на площадке
|750 человек
|Разновидности военной формы
|12 видов
|Срок съемок в регионе
|один месяц
|Дата выхода картины
|2028 год
В 12-серийном проекте задействованы известные артисты: Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Светлана Крючкова и Сергей Маковецкий. Основной акцент на площадке сейчас сделан на работе Никиты Языкова, воплощающего Пьера Безухова.
Съемочная группа проведет в Тульской области месяц, за это время планируют отснять большую часть боевых сцен. Премьера сериала намечена на 2028 год.
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