Приемная комиссия СахГУ зафиксировала рекордный конкурс на IT и нефтегазовое дело

Абитуриентам, которые планируют поступать в Сахалинский государственный университет (СахГУ) по результатам ЕГЭ на бюджетные места, осталось два дня. Приемная комиссия работает в усиленном режиме и будет открыта в субботу, 25 июля, до 17:00.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в университете

Это финальный срок для подачи заявлений на очную форму бакалавриата и специалитета. В этом году на большинстве направлений зафиксирован рекордный конкурс. Больше всего претендентов сосредоточилось на специальностях по IT, востоковедению, лингвистике и нефтегазовому делу.

"Сейчас для абитуриента самое важное — не упустить момент и принять правильное решение. У нас работают опытные консультанты, которые помогут оценить шансы по каждому направлению и подскажут, где конкурс ниже", — отметил исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев.

В 2026 году университет расширил бюджетный прием: на очную форму бакалавриата выделили около 700 мест. Для тех, кто не проходит на бюджет, действует региональная поддержка — правительство Сахалинской области компенсирует половину стоимости платного обучения. На данный момент островной регион единственный в России предоставляет такую субсидию из местного бюджета.

Параметр Детали Крайний срок (бюджет) 25 июля, 17:00 Крайний срок (платное) 11 августа Бюджетные места (бакалавриат) около 700 Субсидия на платное обучение 50% стоимости за счет облбюджета

Как подать документы

Заявление можно отправить через портал "Госуслуги" или принести лично в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Леонова, 38 (БЦ "Айхор"). Приемная комиссия принимает людей с 09:00 до 17:00.

По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8 (4242) 450-300.