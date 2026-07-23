Приемная комиссия СахГУ зафиксировала рекордный конкурс на IT и нефтегазовое дело

Абитуриентам, которые планируют поступать в Сахалинский государственный университет (СахГУ) по результатам ЕГЭ на бюджетные места, осталось два дня. Приемная комиссия работает в усиленном режиме и будет открыта в субботу, 25 июля, до 17:00.
Это финальный срок для подачи заявлений на очную форму бакалавриата и специалитета. В этом году на большинстве направлений зафиксирован рекордный конкурс. Больше всего претендентов сосредоточилось на специальностях по IT, востоковедению, лингвистике и нефтегазовому делу.
В 2026 году университет расширил бюджетный прием: на очную форму бакалавриата выделили около 700 мест. Для тех, кто не проходит на бюджет, действует региональная поддержка — правительство Сахалинской области компенсирует половину стоимости платного обучения. На данный момент островной регион единственный в России предоставляет такую субсидию из местного бюджета.
|Параметр
|Детали
|Крайний срок (бюджет)
|25 июля, 17:00
|Крайний срок (платное)
|11 августа
|Бюджетные места (бакалавриат)
|около 700
|Субсидия на платное обучение
|50% стоимости за счет облбюджета
Заявление можно отправить через портал "Госуслуги" или принести лично в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Леонова, 38 (БЦ "Айхор"). Приемная комиссия принимает людей с 09:00 до 17:00.
По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8 (4242) 450-300.
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