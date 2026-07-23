Индивидуальные предприниматели в Омской области получат повышенные штрафы за ошибки в кадастре отходов

В Омской области повысили штрафы для индивидуальных предпринимателей за ошибки при работе с региональным кадастром отходов. Теперь ИП будут наказывать так же строго, как и должностных лиц.

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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях региона приняли 23 июля 2026 года. Изменения коснулись статьи 47.3, которая регулирует порядок ведения кадастра отходов производства и потребления.

Категория нарушителя Размер штрафа (рублей) Индивидуальный предприниматель / Должностное лицо от 10 000 до 30 000 Юридическое лицо от 80 000 до 100 000

Ответственность за работу с кадастром ввели в феврале 2025 года. Под удар попадают бизнесмены, которые не подали сведения о своих отходах или нарушили установленные сроки подачи документов.

Для малого бизнеса и самозанятых предпринимателей такие санкции становятся ощутимой нагрузкой, так как ранее их статус не всегда приравнивался к должностным лицам в вопросах административного контроля за экологической отчетностью.

"Подобные меры направлены на то, чтобы бизнес всех уровней — от крупных заводов до частных предпринимателей — строго соблюдал правила учета отходов. Это позволяет региону видеть реальную картину загрязнения и объемы мусора", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.