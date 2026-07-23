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Житель Тверской области получил компенсацию за затопление квартиры после капремонта

Россия » Центр » Тверь

Житель поселка Пригородного в Тверской области добился компенсации за ущерб, возникший после капитального ремонта дома. Мужчина обратился в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру, так как его квартиру затопило из-за протечек в кровле, которую обновили только в 2023 году.

Проверка показала, что работы по ремонту крыши проводили с нарушениями строительных норм и правил. Прокурор направил представление в Фонд капитального ремонта Тверской области с требованием исправить ситуацию.

После вмешательства надзорного органа подрядчик устранил все технические недочеты в кровле. Кроме того, владельцу квартиры выплатили 35 тысяч рублей за нанесенный материальный вред.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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