Житель Тверской области получил компенсацию за затопление квартиры после капремонта

Житель поселка Пригородного в Тверской области добился компенсации за ущерб, возникший после капитального ремонта дома. Мужчина обратился в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру, так как его квартиру затопило из-за протечек в кровле, которую обновили только в 2023 году.
Проверка показала, что работы по ремонту крыши проводили с нарушениями строительных норм и правил. Прокурор направил представление в Фонд капитального ремонта Тверской области с требованием исправить ситуацию.
После вмешательства надзорного органа подрядчик устранил все технические недочеты в кровле. Кроме того, владельцу квартиры выплатили 35 тысяч рублей за нанесенный материальный вред.
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