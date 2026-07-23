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Правительство Калмыкии запустило проект по обеспечению доступа сельских жителей к онлайн-услугам

Россия » Юг » Элиста

В поселке Верхний Яшкуль Целинного района открыли первый сельский кабинет финансовой и государственной онлайн-доступности. Этот пункт станет базой для жителей отдаленных территорий Калмыкии, которым нужны банковские и государственные услуги, но нет возможности или технических средств пользоваться ими самостоятельно.

Госуслуги дом
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Госуслуги дом

Кабинет оборудовали компьютером с выходом в сеть. Жители могут оформлять страховые полисы и банковские вклады, оплачивать налоги и коммунальные платежи, записываться к врачу или заходить в личные кабинеты онлайн-банков. Чтобы защитить людей от мошенников и ошибок, доступ к сайтам, не связанным с госуслугами и финансами, закрыт.

"Сегодня мы даем старт важному социально-экономическому проекту, который стирает барьеры между городом и селом в доступе к банковским услугам", — заявила председатель правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева.

Почему это важно для сельских территорий

Основная проблема жителей малых сел — нестабильный мобильный интернет и отсутствие домашних компьютеров. Это создает цифровой разрыв: горожане решают вопросы за пять минут, а сельчане вынуждены тратить время и деньги на поездки в районный центр или город.

"У сельских жителей часто нет возможности выйти в сеть с компьютера, а мобильный интернет может быть нестабильным. Но потребность в получении финансовых и государственных услуг в режиме онлайн есть у каждого", — пояснил управляющий отделением Национального банка по Республике Калмыкия Аслан Медалиев.

Помимо технической помощи, кабинеты станут образовательными площадками. Здесь планируют проводить семинары по финансовой грамотности, чтобы люди могли самостоятельно разбираться в условиях кредитов и социальных программах.

Развитие сети и показатели доступности

Запуск кабинета в Верхнем Яшкуле — первый этап. До конца года республика планирует открыть еще десять подобных точек на базе библиотек, домов культуры и администраций.

Показатель Значение / План
Уровень доступности финансовых услуг в Калмыкии 82,5 балла из 100
Количество новых кабинетов до конца года 10 пунктов

Развитие такой инфраструктуры позволяет жителям сел получать помощь на местах. Как отметила местная жительница Наталья Исинова, многие не понимают нюансов ипотеки или социальных программ, и наличие такого кабинета поможет оформить документы правильно.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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