В поселке Верхний Яшкуль Целинного района открыли первый сельский кабинет финансовой и государственной онлайн-доступности. Этот пункт станет базой для жителей отдаленных территорий Калмыкии, которым нужны банковские и государственные услуги, но нет возможности или технических средств пользоваться ими самостоятельно.
Кабинет оборудовали компьютером с выходом в сеть. Жители могут оформлять страховые полисы и банковские вклады, оплачивать налоги и коммунальные платежи, записываться к врачу или заходить в личные кабинеты онлайн-банков. Чтобы защитить людей от мошенников и ошибок, доступ к сайтам, не связанным с госуслугами и финансами, закрыт.
"Сегодня мы даем старт важному социально-экономическому проекту, который стирает барьеры между городом и селом в доступе к банковским услугам", — заявила председатель правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева.
Основная проблема жителей малых сел — нестабильный мобильный интернет и отсутствие домашних компьютеров. Это создает цифровой разрыв: горожане решают вопросы за пять минут, а сельчане вынуждены тратить время и деньги на поездки в районный центр или город.
"У сельских жителей часто нет возможности выйти в сеть с компьютера, а мобильный интернет может быть нестабильным. Но потребность в получении финансовых и государственных услуг в режиме онлайн есть у каждого", — пояснил управляющий отделением Национального банка по Республике Калмыкия Аслан Медалиев.
Помимо технической помощи, кабинеты станут образовательными площадками. Здесь планируют проводить семинары по финансовой грамотности, чтобы люди могли самостоятельно разбираться в условиях кредитов и социальных программах.
Запуск кабинета в Верхнем Яшкуле — первый этап. До конца года республика планирует открыть еще десять подобных точек на базе библиотек, домов культуры и администраций.
|Показатель
|Значение / План
|Уровень доступности финансовых услуг в Калмыкии
|82,5 балла из 100
|Количество новых кабинетов до конца года
|10 пунктов
Развитие такой инфраструктуры позволяет жителям сел получать помощь на местах. Как отметила местная жительница Наталья Исинова, многие не понимают нюансов ипотеки или социальных программ, и наличие такого кабинета поможет оформить документы правильно.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.