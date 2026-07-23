В Новомичуринске Пронского района коммунальные службы отремонтировали канализацию в многоквартирном доме. Работы провели после того, как нарушения обнаружила прокуратура.
Во время проверки соблюдения правил ЖКХ сотрудники надзорного ведомства зашли в подвал одного из жилых домов. Там выяснилось, что канализационные трубы разрушены. Из-за этого сточные воды вытекали наружу и скапливались в подвальном помещении.
Прокурор Пронского района направил представление директору управляющей компании с требованием устранить поломку.
Сотрудники УК заменили поврежденные участки системы водоотведения и просушили подвал. Теперь дом работает в штатном режиме.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.