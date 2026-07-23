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Школа в Чаплинском округе получила оборудование и посуду из Крыма

Россия » Новороссия » Херсон

В Крестовской школе Чаплинского округа прошла «родительская приемка». Педагоги, общественники и представители партии «Единая Россия» проверили готовность здания к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Сейчас рабочие завершают ремонт пищеблока: выровняли пол под плитку, обновили проводку и светильники, зашпаклевали стены и смонтировали гипсокартонные потолки. По словам директора школы Романа Левчука, работы в столовой стали необходимы из-за многолетних протечек крыши.

"Делаем своими силами. Как вы видите, наполовину мы уже все сделали и к 1 сентября будем готовы... Первого сентября столовая будет выглядеть прекрасно", — рассказал директор Крестовской школы Роман Левчук.

Что восстановили в школе

Здание построили в 1971 году, капитальный ремонт в нем не проводился. Школа открылась в 2023 году после длительного простоя. Сейчас здесь учатся более 300 детей из пяти окрестных сел.

В 2024 году за счет народной программы и проекта «Детский спорт» заменили кровлю и отремонтировали спортзал. Для восстановления пищеблока использовали материалы от волонтеров Херсонской области, а оборудование и посуду привезли из Крыма.

"Уверенность есть и у руководства школы в том, что к 1 сентября школа будет готова к приему детей... Единственная сейчас небольшая заминка — в результате демонтажа обнаружили проблему, которая была не отмечена. Появилась необходимость докупить некоторые смеси в большем количестве", — отметила первый заместитель Председателя Херсонской областной Думы Елена Дмитрук.

Запросы жителей

В ходе визита представители «Единой России» собрали предложения для новой народной программы. Жители окрестных сел просят решить следующие проблемы:

  • обустроить детскую и спортивную площадки;
  • отремонтировать детский сад, где сейчас используется печное отопление;
  • привести в порядок дорогу к школе.

Все заявки передали экспертам для анализа. Всего в новую программу поступило более 3 млн предложений.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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