Сильные дожди привели к подтоплению частного сектора на Южном берегу Крыма

Южный берег Крыма принимает удар стихии: сильные ливни с градом привели к подтоплению частного сектора и сходу селя на трассу Ялта — Севастополь.
Больше всего воды пришлось на пгт Никита, где зафиксировали 45 мм осадков. В Ялте выпало 38 мм, в Симферополе — 16 мм. По данным МЧС России, по всему полуострову прошли дожди разной интенсивности, а порывы ветра достигали 10 м/с.
|Населенный пункт / район
|Количество осадков (мм)
|пгт Никита
|45 (дождь с градом)
|Ялта
|38
|Красноперекопский район
|24
|Белогорский район
|17
|Симферополь
|16
Всего в регионе зафиксировали восемь происшествий. Основной удар пришелся на Ялту, Симферополь и поселки Симеиз и Голубой Залив. Семь инцидентов уже устранили, один остается в работе.
Следствием резкого сброса воды стали проблемы с транспортом и жильем: сель перегородил одну из главных дорог региона — трассу на Севастополь. Сейчас на местах работают более ста спасателей.
Ситуация осложняется тем, что в Крыму действует экстренное предупреждение. В ближайшие сутки возможны новые ливни, грозы и крупный град. Опасность представляет шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20-25 м/с.
"Зафиксировано 8 происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории Ялты — в городе Ялта, поселках Симеиз, Голубой Залив, городе Симферополь. Из них 7 ликвидировано", — сообщили в МЧС России.
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