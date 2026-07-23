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Сильные дожди привели к подтоплению частного сектора на Южном берегу Крыма

Россия » Юг » Симферополь

Южный берег Крыма принимает удар стихии: сильные ливни с градом привели к подтоплению частного сектора и сходу селя на трассу Ялта — Севастополь.

Море, небо, непогода, ураган
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Море, небо, непогода, ураган

Больше всего воды пришлось на пгт Никита, где зафиксировали 45 мм осадков. В Ялте выпало 38 мм, в Симферополе — 16 мм. По данным МЧС России, по всему полуострову прошли дожди разной интенсивности, а порывы ветра достигали 10 м/с.

Населенный пункт / район Количество осадков (мм)
пгт Никита 45 (дождь с градом)
Ялта 38
Красноперекопский район 24
Белогорский район 17
Симферополь 16

Всего в регионе зафиксировали восемь происшествий. Основной удар пришелся на Ялту, Симферополь и поселки Симеиз и Голубой Залив. Семь инцидентов уже устранили, один остается в работе.

Следствием резкого сброса воды стали проблемы с транспортом и жильем: сель перегородил одну из главных дорог региона — трассу на Севастополь. Сейчас на местах работают более ста спасателей.

Ситуация осложняется тем, что в Крыму действует экстренное предупреждение. В ближайшие сутки возможны новые ливни, грозы и крупный град. Опасность представляет шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20-25 м/с.

"Зафиксировано 8 происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных метеоявлений на территории Ялты — в городе Ялта, поселках Симеиз, Голубой Залив, городе Симферополь. Из них 7 ликвидировано", — сообщили в МЧС России.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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