Жители Тюмени в ужасе: аномальное состояние главной реки обернулось коллапсом в квартирах

Жители Тюмени столкнулись с коммунальным кризисом: водопроводная вода в городе приобрела стойкий запах гнили и болота, а её цвет сменился на грязно-желтый. Эпицентром проблем стал Метелевский водозабор, где качественные показатели речной воды рухнули до исторических минимумов. Горожане массово отказываются от использования ресурса, жалуясь на аллергические реакции после душа и невозможность очистить посуду от специфического амбре.

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Причины водного кризиса в Туре

Основной удар по системе водоснабжения нанес аномальный летний паводок. Уровень воды в Туре поднялся выше 8 метров, что спровоцировало мощный смыв иловых масс и органики с берегов. В "Росводоканале Тюмень" зафиксировали критические отклонения: концентрация примесей превысила норму в 6,5 раза, а содержание кислорода в реке практически обнулилось.

"Паводок всегда несет в себе риски резкого ухудшения химического и биологического состава воды. В текущих условиях системы фильтрации работают на пределе, так как при нулевом кислороде органика начинает разлагаться, выделяя токсичные газы. Это требует немедленного перевода объектов на особый режим и усиленного лабораторного мониторинга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Жители микрорайонов Старая Зарека, Парфеново и Тарманы сообщают, что бутилированная вода мгновенно исчезает с полок магазинов. При этом городские власти заверяют, что гидротехнические сооружения стабильны, а режим повышенной готовности позволяет оперативно реагировать на локальные подтопления.

Меры по спасению водозабора

Инженеры Метелевских сооружений перешли на экстремальные дозировки реагентов. Чтобы перебить запах тины, ежедневно в систему засыпают до трех тонн угольного порошка — это месячная норма для работы станции в штатном режиме.

Показатель Текущее состояние Цветность воды Выше нормы в 6,5 раза (330 градусов) Уровень кислорода Близок к 0 мг/л Расход угля 3 тонны в сутки (увеличен в 30 раз)

Для снижения нагрузки на Метелевский узел увеличена подача воды из Велижанского водозабора, питающегося из подземных скважин. Однако полностью заместить речной ресурс невозможно.

"Резкий скачок затрат на реагенты и необходимость промывки сетей создают колоссальную нагрузку на бюджет водоканала. Однако, согласно законодательству, если вода признана безопасной по СанПиН лабораторией Роспотребнадзора, перерасчет за органолептические свойства (запах и цвет) получить крайне сложно. Жителям стоит фиксировать случаи аллергии документально через врачей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Безопасно ли пить воду из-под крана после фильтрации?

Роспотребнадзор признает воду безопасной по бактериологическим нормам, однако бытовые фильтры не справляются с такой концентрацией органики. Для питья рекомендуется использовать бутилированную воду.

Почему нельзя полностью перейти на подземные источники?

Мощностей Велижанского водозабора недостаточно для обеспечения всего города, а строительство новых водоводов от альтернативных источников требует миллиардных инвестиций и долгих лет реализации.

Будет ли сделан перерасчет за "грязную" воду?

На данный момент водоканал утверждает, что ресурс соответствует нормам безопасности. Без протоколов о превышении ПДК вредных веществ оснований для перерасчета нет.

Когда вода перестанет пахнуть?

Снижение интенсивности запаха напрямую зависит от спада уровня воды в Туре и восстановления кислородного баланса в реке, что ожидается после завершения паводкового периода.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова , эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех