Уход за 16 тысячами бродячих животных в Ростове обойдется бюджету в 5 млн рублей

Ростов-на-Дону направит почти 5 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных собак. Сумма зафиксирована в тендерной документации на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Городской центр управления численностью безнадзорных животных. Подрядчик должен приступить к работе сразу после подписания контракта и выполнять обязательства до конца декабря.
По условиям документации, уход потребуется за 16 200 животными. В обязанности компании входит кормление, поение, уборка вольерных помещений и регулярная дезинфекция. Нагрузка на персонал распределена так: один сотрудник обслуживает 70 собак.
Также подрядчик обязан следить за состоянием животных и чистотой мест их содержания. Режим питания будет меняться в зависимости от сезона — для этого предусмотрен специальный график кормления.
Параллельно с городскими мерами, власти Ростовской области планируют потратить более 19 миллионов рублей на вакцинацию диких животных. Общий объем закупки составит 240,7 тысячи доз препарата.
|Параметр
|Данные по вакцинации
|Общая сумма
|> 19 млн рублей
|Количество доз
|240,7 тыс. штук
|Срок поставки
|21-30 сентября 2026 года
Препарат распределят между Шахтами и несколькими районами области: Азовским, Аксайским, Зерноградским, Волгодонским, Зимовниковским, Ремонтненским и Семикаракорским. Это позволит снизить риск распространения вируса в сельских территориях и лесных массивах.
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