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Уход за 16 тысячами бродячих животных в Ростове обойдется бюджету в 5 млн рублей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону направит почти 5 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных собак. Сумма зафиксирована в тендерной документации на сайте госзакупок.

Бродячие собаки во дворе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бродячие собаки во дворе

Заказчиком выступает Городской центр управления численностью безнадзорных животных. Подрядчик должен приступить к работе сразу после подписания контракта и выполнять обязательства до конца декабря.

По условиям документации, уход потребуется за 16 200 животными. В обязанности компании входит кормление, поение, уборка вольерных помещений и регулярная дезинфекция. Нагрузка на персонал распределена так: один сотрудник обслуживает 70 собак.

Также подрядчик обязан следить за состоянием животных и чистотой мест их содержания. Режим питания будет меняться в зависимости от сезона — для этого предусмотрен специальный график кормления.

Профилактика бешенства за пределами города

Параллельно с городскими мерами, власти Ростовской области планируют потратить более 19 миллионов рублей на вакцинацию диких животных. Общий объем закупки составит 240,7 тысячи доз препарата.

Параметр Данные по вакцинации
Общая сумма > 19 млн рублей
Количество доз 240,7 тыс. штук
Срок поставки 21-30 сентября 2026 года

Препарат распределят между Шахтами и несколькими районами области: Азовским, Аксайским, Зерноградским, Волгодонским, Зимовниковским, Ремонтненским и Семикаракорским. Это позволит снизить риск распространения вируса в сельских территориях и лесных массивах.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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