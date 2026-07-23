Пламя вернулось спустя часы: загадочный пожар в историческом доме столицы взволновал жильцов

Исторический центр Москвы снова оказался в сводках экстренных служб. На Гончарной улице в Таганском районе за одни сутки дважды вспыхнула квартира в дореволюционном жилом доме. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма и едком запахе гари, который быстро заполнил дворы внутри Садового кольца. Пока экстренные службы работали на месте, часть жильцов пришлось срочно эвакуировать на улицу.
Пожар в историческом здании — это всегда вызов для МЧС. Сложные перекрытия, дранка и старые коммуникации превращают любое возгорание в ловушку. По данным Telegram-канала Shot, огонь удалось оперативно ликвидировать, однако повторный характер инцидента заставляет следствие рассматривать версию о поджоге. Это не единственный случай ЧП в знаковых местах столицы: ранее пламя охватило элитный банный комплекс Siberia на Новой Переведеновской улице.
|Параметр ЧП
|Текущая ситуация
|Локация
|Улица Гончарная, ЦАО
|Пострадавшие
|Информация не поступала
|Основная версия
|Поджог (проверяется)
Ситуация осложняется и внешними факторами. Пока синоптики предупреждают, что аномальная жара радикально изменит жизнь в мегаполисе, нагрузка на электросети только растет. Кондиционеры в старых домах становятся миной замедленного действия.
"Повторные возгорания — тревожный сигнал для страховых компаний и надзорных органов. В условиях плотной исторической застройки риск перехода огня на соседние секции критичен, что требует не просто локального тушения, а тотального обследования конструкций здания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Москва живет на двух скоростях: пока за МКАДом активно развивается логистика и утверждаются проекты новых станций метро, центр борется с инфраструктурным наследием прошлого века. Даже элитный статус Таганки не гарантирует защиту от проблем с проводкой или маргинальных инцидентов.
Жителям столицы стоит помнить, что безопасность зависит не только от работы МЧС.
Пожарные рассматривают две основные версии: некачественная проливка скрытых пустот в перекрытиях после первого возгорания или намеренный поджог.
На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня на историческую застройку Таганского района отсутствует.
Ответственность разделена между управляющей компанией (содержание общедомового имущества) и собственниками квартир (внутренняя инфраструктура).
Высокие температуры провоцируют перегрев кабелей и повышают риск возгораний в домах с немодернизированной электрикой.
Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.