Пламя вернулось спустя часы: загадочный пожар в историческом доме столицы взволновал жильцов

Исторический центр Москвы снова оказался в сводках экстренных служб. На Гончарной улице в Таганском районе за одни сутки дважды вспыхнула квартира в дореволюционном жилом доме. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма и едком запахе гари, который быстро заполнил дворы внутри Садового кольца. Пока экстренные службы работали на месте, часть жильцов пришлось срочно эвакуировать на улицу.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

Хроника огненных суток на Таганке

Пожар в историческом здании — это всегда вызов для МЧС. Сложные перекрытия, дранка и старые коммуникации превращают любое возгорание в ловушку. По данным Telegram-канала Shot, огонь удалось оперативно ликвидировать, однако повторный характер инцидента заставляет следствие рассматривать версию о поджоге. Это не единственный случай ЧП в знаковых местах столицы: ранее пламя охватило элитный банный комплекс Siberia на Новой Переведеновской улице.

Параметр ЧП Текущая ситуация Локация Улица Гончарная, ЦАО Пострадавшие Информация не поступала Основная версия Поджог (проверяется)

Мнение экспертов: износ или человеческий фактор?

Ситуация осложняется и внешними факторами. Пока синоптики предупреждают, что аномальная жара радикально изменит жизнь в мегаполисе, нагрузка на электросети только растет. Кондиционеры в старых домах становятся миной замедленного действия.

"Повторные возгорания — тревожный сигнал для страховых компаний и надзорных органов. В условиях плотной исторической застройки риск перехода огня на соседние секции критичен, что требует не просто локального тушения, а тотального обследования конструкций здания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Анализ рисков старого фонда

Москва живет на двух скоростях: пока за МКАДом активно развивается логистика и утверждаются проекты новых станций метро, центр борется с инфраструктурным наследием прошлого века. Даже элитный статус Таганки не гарантирует защиту от проблем с проводкой или маргинальных инцидентов.

Жителям столицы стоит помнить, что безопасность зависит не только от работы МЧС.

Ответы на популярные вопросы

Почему пожар на Гончарной случился дважды?

Пожарные рассматривают две основные версии: некачественная проливка скрытых пустот в перекрытиях после первого возгорания или намеренный поджог.

Есть ли угроза соседним зданиям?

На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня на историческую застройку Таганского района отсутствует.

Кто несет ответственность за безопасность в таких домах?

Ответственность разделена между управляющей компанией (содержание общедомового имущества) и собственниками квартир (внутренняя инфраструктура).

Как жара влияет на статистику пожаров в Москве?

Высокие температуры провоцируют перегрев кабелей и повышают риск возгораний в домах с немодернизированной электрикой.

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