Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бочка перестанет пахнуть болотом: 4 народных средства помогут дольше сохранить воду чистой
Пока одни копят на новый автомобиль, другие просто меняют масло: названы самые живучие модели
Идеальное домашнее малиновое мороженое: технология, благодаря которой десерт тает во рту
Изысканная простота: возвращаем ногам легкость, гладкость и здоровье без ярких красок
10 упражнений для худеющих: ноль шума для соседей и никакой нагрузки на суставы
Давление на инфраструктуру зашкаливает: новый пакет ограничений дотянулся до верхушки РЖД
Блогер собрал рентгеновский аппарат из деталей старого телевизора
В Курске капитально ремонтируют четыре школы и три детских сада
Юристы анализируют перспективы взыскания убытков с Wildberries пострадавшими кубанскими продавцами

Пламя вернулось спустя часы: загадочный пожар в историческом доме столицы взволновал жильцов

Россия » Центр » Москва

Исторический центр Москвы снова оказался в сводках экстренных служб. На Гончарной улице в Таганском районе за одни сутки дважды вспыхнула квартира в дореволюционном жилом доме. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма и едком запахе гари, который быстро заполнил дворы внутри Садового кольца. Пока экстренные службы работали на месте, часть жильцов пришлось срочно эвакуировать на улицу.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Хроника огненных суток на Таганке

Пожар в историческом здании — это всегда вызов для МЧС. Сложные перекрытия, дранка и старые коммуникации превращают любое возгорание в ловушку. По данным Telegram-канала Shot, огонь удалось оперативно ликвидировать, однако повторный характер инцидента заставляет следствие рассматривать версию о поджоге. Это не единственный случай ЧП в знаковых местах столицы: ранее пламя охватило элитный банный комплекс Siberia на Новой Переведеновской улице.

Параметр ЧП Текущая ситуация
Локация Улица Гончарная, ЦАО
Пострадавшие Информация не поступала
Основная версия Поджог (проверяется)

Мнение экспертов: износ или человеческий фактор?

Ситуация осложняется и внешними факторами. Пока синоптики предупреждают, что аномальная жара радикально изменит жизнь в мегаполисе, нагрузка на электросети только растет. Кондиционеры в старых домах становятся миной замедленного действия.

"Повторные возгорания — тревожный сигнал для страховых компаний и надзорных органов. В условиях плотной исторической застройки риск перехода огня на соседние секции критичен, что требует не просто локального тушения, а тотального обследования конструкций здания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Анализ рисков старого фонда

Москва живет на двух скоростях: пока за МКАДом активно развивается логистика и утверждаются проекты новых станций метро, центр борется с инфраструктурным наследием прошлого века. Даже элитный статус Таганки не гарантирует защиту от проблем с проводкой или маргинальных инцидентов.

Жителям столицы стоит помнить, что безопасность зависит не только от работы МЧС. 

Ответы на популярные вопросы

Почему пожар на Гончарной случился дважды?

Пожарные рассматривают две основные версии: некачественная проливка скрытых пустот в перекрытиях после первого возгорания или намеренный поджог.

Есть ли угроза соседним зданиям?

На данный момент пожар ликвидирован, угроза распространения огня на историческую застройку Таганского района отсутствует.

Кто несет ответственность за безопасность в таких домах?

Ответственность разделена между управляющей компанией (содержание общедомового имущества) и собственниками квартир (внутренняя инфраструктура).

Как жара влияет на статистику пожаров в Москве?

Высокие температуры провоцируют перегрев кабелей и повышают риск возгораний в домах с немодернизированной электрикой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Военные новости
Иран будет защищаться: одобрение военной миссии США поставило Болгарию в опасную ситуацию
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Популярное
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут

Прошлогодние запасы способны стать основой изысканного лакомства, если знать скрытый от глаз метод фиксации начинки внутри хрупкого песочного изделия.

Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Всего полшляпки полностью рушат почки: самый опасный деликатес из нашего леса
Последние материалы
Российское ПО стало основой для строительства новых ФОК в Нижегородской области
Театр имени Комиссаржевской в Петербурге потратит 18,7 млн рублей на обновление сцены
Дорожные ограничения в Сыктывкаре затронут движение на трех улицах
Астрономы Калифорнийского университета обнаружили неравномерное распределение серебра в составе Солнца
Судебные приставы в Калмыкии взыскали 881 млн рублей за полгода
Французский педикюр возвращается: стилисты предложили свежие цветовые акценты для френча
Галерея Аполлона в Лувре открылась после кражи королевских регалий
Исследователи нашли способ выявить скрытые нарушения зрения через тест с серыми буквами
Лаборатории Роспотребнадзора в Туле ежедневно анализируют около 100 проб еды и воды
В Омской области нашли уникальную скульптуру бизона эпохи палеолита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.