В Курске капитально ремонтируют четыре школы и три детских сада

В Курске капитально ремонтируют семь образовательных учреждений. Работы охватили три детских сада (№№ 40, 127 и 128) и четыре школы (№№ 14, 27, 28 и 31). Обновление зданий финансируется по нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети".
В школе № 27 строители уже почти закончили с фасадом и кровлей. Сейчас рабочие монтируют систему отопления и делают внутреннюю отделку помещений. Необходимость масштабных работ подтвердила строительная экспертиза.
"Сейчас ремонт идёт без отставаний от графика", — сообщил и. о. председателя городского комитета образования Дмитрий Иванов.
Из-за длительного ремонта ученики школы № 27 с 1 сентября временно переезжают в другие учебные заведения. Городские власти распределили детей между школами № 38 и № 32, а часть классов разместят в лицее № 6 имени М. Булатова.
Число классов в школе № 27 после завершения работ не вырастет. Основной задачей обновления стало создание условий для учебы: замена оборудования на современное и улучшение освещенности кабинетов.
|Объекты ремонта
|Перечень учреждений
|Детские сады
|№ 40, 127, 128
|Школы
|№ 14, 27, 28, 31
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