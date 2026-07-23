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В Курске капитально ремонтируют четыре школы и три детских сада

Россия » Центр » Курск

В Курске капитально ремонтируют семь образовательных учреждений. Работы охватили три детских сада (№№ 40, 127 и 128) и четыре школы (№№ 14, 27, 28 и 31). Обновление зданий финансируется по нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети".

Пустой школьный класс с рядами учебных парт и трехпанельной доской
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с рядами учебных парт и трехпанельной доской

В школе № 27 строители уже почти закончили с фасадом и кровлей. Сейчас рабочие монтируют систему отопления и делают внутреннюю отделку помещений. Необходимость масштабных работ подтвердила строительная экспертиза.

"Сейчас ремонт идёт без отставаний от графика", — сообщил и. о. председателя городского комитета образования Дмитрий Иванов.

Где будут учиться дети

Из-за длительного ремонта ученики школы № 27 с 1 сентября временно переезжают в другие учебные заведения. Городские власти распределили детей между школами № 38 и № 32, а часть классов разместят в лицее № 6 имени М. Булатова.

Число классов в школе № 27 после завершения работ не вырастет. Основной задачей обновления стало создание условий для учебы: замена оборудования на современное и улучшение освещенности кабинетов.

Объекты ремонта Перечень учреждений
Детские сады № 40, 127, 128
Школы № 14, 27, 28, 31
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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